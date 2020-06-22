民调显示加拿大不少华裔感受到种族歧视

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加拿大非盈利民调机构Angus Reid研究所与阿尔伯塔大学联合进行的民意测验显示，自COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，不少加拿大华裔感受到针对华裔的种族歧视言论或行为。

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这一在六月中旬进行的、对516位称自己是华裔的加拿大人所作的网上调查显示，他们中有一半的人说自己因为COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥而被人辱骂过，有43%的人表示他们因为COVID-19病毒肺炎疫情而受到过人身威胁或恐吓，有61%的人说自新冠病毒肺炎疫情以来他们刻意改变了自己日常生活规律以尽量避免这些令人不快的事情，有三分之二的人认为美国和加拿大新闻媒体的报道促成了加拿大民众对华裔加拿大人的负面看法，有约80%的人说他们强烈感觉到华裔被认为是加拿大新冠病毒肺炎疫情的始作俑者。

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Angus Reid研究所执行主任Shachi Kurl指出，虽然88%参加这次民意测验的华裔加拿大人认同“作为加拿大人是自己身份特征的主要组成部分”的说法，但只有13%的华裔加拿大人说其他人把他们当作加拿大人看待。

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Shachi Kurl认为这是一个让人不安的数字。这说明不管你移民来加拿大5年、还是已经是华裔移民的第四代，只因为你长得是华人模样，别人就不接受你、就不认同你是加拿大人。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学历史学教授Henry Yu指出，Angus Reid和阿尔伯塔大学的上述民意调查结果一点没有让他感到意外。加拿大存在针对华人的系统性种族歧视问题，但这一系统性种族歧视问题常常被淡化成是孤立的事件。

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RCI with Maryse Zeidler • CBC News

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