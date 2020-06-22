温哥华机场推出卫生新规定，让旅客们安心

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温哥华国际机场（Vancouver International Airport ，YVR）正在启动新的卫生安全措施。

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机场表示，随着加拿大的经济活动在逐渐复苏，温哥华机场将通过新的卫生措施，来保证员工和旅客们的卫生安全。

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YVR TAKEcare

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温哥华国际机场 YVR 是加拿大第二繁忙的机场，仅次于多伦多皮尔逊机场。

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温哥华机场负责运营的副总裁罗宾·麦克维克（Robyn McVicker）表示，机场推出了一个项目，名为 YVR TAKEcare ，其中包括各种新的预防措施，如使用静电消毒喷雾器在机场内频繁消毒，使用有机玻璃屏障等。

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她说：

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我们的目标是在逐步解封后，能尽量采取无接触方式工作，保证人与人的间距，让乘客们安全地过往机场。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机场全程戴口罩

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罗宾·麦克维克还表示，之前，对于旅行的人，只是在过安全检查口和登上飞机后才强制要求戴口罩，现在，我们将要求人们在机场的所有公共区域都戴上口罩。

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在疫情爆发初期，温哥华机场管理当局由于动作迟缓，对旅客没有明确的卫生指示而受到抨击，自那以来，温哥华机场提供了一个网上工具，方便旅客们及时了解机场对安全措施的不断更新。

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温哥华国际机场 YVR采取的措施： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 对旅客检测体温； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 在航站楼的公共区域，所有人必须全程佩戴非医用口罩或面罩； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 只有机场工作人员和持有效机票的旅客可以进入机场区域； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 在所有高接触区域提升清洁度； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 所有柜台安装了有机玻璃面板； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 设置清晰的人与人间距标志； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 机场内安设多处洗手液； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 机场内的所有关键位置，将有 TAKEcare 团队的成员负责提供信息和监控。

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病毒通过旅行传播

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全球旅行的人数之多和之广，被广泛视为是 COVID-19 在世界范围内迅速传播的一个主要因素。

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6月12日，联邦政府宣布从6月底开始，对所有进入加拿大的旅客进行强制性体温检测，并从7月底开始，对所有离开加拿大的旅客也进行强制性体温检测。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 当时说：这个措施当然不是万能药，但会多一层保障。

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客流量减少90％

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加拿大广播公司报道说，6 月 17 日温哥华国际机场有大约 5,000 名旅客通过，其中主要是国内旅客，在 2019 年 6 月份，平均一天的客流量在大约 75,000 人。

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温哥华机场负责运营的副总裁罗宾·麦克维克（Robyn McVicker）表示，目前温哥华机场的总体客流量下降了 90％，入港的国际航班上大部分是空的。

但她时说：

虽然现在的客流量很低，但每周的客流量在逐渐增长，令人感到鼓舞。

机场还表示，在正常情况下，通过 YVR 机场的乘客，飞行目的地主要是多伦多、卡尔加里、埃德蒙顿，其次是洛杉矶、维多利亚和香港。

加美继续封关

由于美国的确诊病例继续攀升，加拿大和美国边境将继续延长封关措施，目前决定延长到 7 月 21 日，但若情况不好转，则将继续延长，加美封关措施禁止所有非必要旅行，只有商业运输和在必要服务领域工作的员工可以通关，以减缓新型冠状病毒的传播。

截止到本周一（6月22日），美国的 COVID-19 累计感染人数已经超过了 236 万大关，加拿大的累计感染人数超过 101,000 例。

加拿大联邦政府两周前宣布，将允加拿大人在美国的直系亲属过境进入加拿大。

（CBC，Radio-Canada）

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