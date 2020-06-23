加拿大政府让雇员缓慢、分批回办公室工作

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随着加拿大COVID-19病毒肺炎疫情的好转和防疫措施的放松，加拿大联邦政府也开始计划让在家上班的政府雇员返回办公室上班。

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今年三月份新冠病毒肺炎疫情开始恶化之际，加拿大联邦政府要求25万政府雇员中的绝大多数居家工作、以防止疫情进一步扩散。

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现在虽然要逐渐回归正常，但与私企雇员相比，联邦政府雇员返回办公楼上班将是分步骤、分批进行的。

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首批返回办公楼上班的会是那些关键岗位上的雇员，而大部分政府雇员在秋季到来之前会继续在家里上班，其中还有不少联邦政府雇员会被要求把在家上班永久化。

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特鲁多政府负责政府雇员事务的部长、国库委员会主席Jean-Yves Duclos星期一表示，联邦政府雇员返回办公室上班没有统一的时间表，要由政府各部门依据本部门的具体情况做出决定，原则是把健康和安全放在第一位。

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加拿大联邦政府各部的副部长级官员先要评估哪些雇员的工作可以长期性地在家里完成，对于那些需要在办公室完成的工作要按轻重缓急分类，然后按照类别分批返回办公室上班。

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加拿大联邦政府要对办公室的设置做出必要的更改，以让返回办公室上班的雇员可以在保持社交距离、有足够的消毒防疫措施的环境里工作。

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专家们认为，COVID-19病毒肺炎疫情迫使雇主们重新分析白领雇员的工作环境。一方面保持社交距离的防疫措施要求有更多的办公室空间，另一方面过去几个月居家上班的实践证明许多白领雇员的工作不但可以通过在家上班的方式完成，而且在家上班的工作质量和工作效率可以让雇主和雇员都满意，是一个双赢的工作方式。

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