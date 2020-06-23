PHOTO : RADIO-CANADA / BERTRAND GALIPEAU

魁北克人迫切希望能再旅行，但今夏大多数人得欣赏自家美景了

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月23日（星期二）15:22

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加通社报道说，一项新的民意调查发现，魁北克人强烈希望能再度外出旅行，但也希望首先能确保与COVID-19相关的风险降低。

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莱格公司（Léger）5月中下旬在魁北克省进行了一个网上调查，在被问到在旅行限制取消后6个月内他们是否愿意去旅行时，66％的魁北克人表示会很乐意这样做。

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CAA-Quebec 的副主席 Philippe Blain 认为，在边境重新开放、维持卫生措施的情况下，旅行者们将重拾信心，旅游业也将开始恢复。

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魁北克省级公园 Parc National des Monts-Valin / PHOTO : RADIO-CANADA / GILLES MUNGER

调查还显示，COVID-19 疫情也在改变人们规划的旅行类型：

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  • 超过 80％的受访者表示，即使政府警告解除了 6 个月，他们在旅行时也将避开人多的目的地；
  • 73％ 的人表示，会选择离家比较近的旅行地点；
  • 27％ 的人表示，会选择更接近大自然的旅行目的地。

这项调查还发现，76％ 的人表示，更倾向于自己开车旅行，而 38％的人表示，更喜欢乘飞机旅行。

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今夏将享受自家美景

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在疫情继续在全球泛滥的情况下，今年夏天很多魁北克人将不得不呆在家里了。

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不过，魁北克省本身就有着数不尽的自然风光，住度假木屋、露营、在湖上划船、钓鱼、爬山、打高尔夫、打网球 …  总之， 魁北克人完全不缺度假放松娱乐的选择。

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湖边的度假小木屋 / PHOTO : ISTOCK

魁北克省级公园今年把年卡的价格减了一半，从80加元降到 40 加元，用这张年卡可以进入魁省的 24个省级公园

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（ CP）

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