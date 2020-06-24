专访平权律师吴瑶瑶：华裔首先要承认种族歧视，然后才能谈改变

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

嘉宾：律师吴瑶瑶，华越柬寮法律援助中心主任

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周，加拿大非盈利民调机构Angus Reid研究所与阿尔伯塔大学联合进行的民意测验显示，自COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，不少加拿大华裔感受种族歧视言论或行为。516位称自己是华裔的受访者中：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

50%因COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥而被人辱骂过；

43%因COVID-19病毒肺炎疫情而受到过人身威胁或恐吓；

61%自新冠病毒肺炎疫情以来，刻意改变了自己日常生活规律以尽量避免这些令人不快的事情；

约80%的人说他们强烈感觉到华裔被认为是加拿大新冠病毒肺炎疫情的始作俑者。

相关阅读：民调显示加拿大不少华裔感受到种族歧视 （方华）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就此，我们采访了吴瑶瑶律师，请她发表评论和看法：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吴瑶瑶律师表示，对于这次的调查结果她并不感到惊讶。早在一月份，加拿大平权会等机构做的一次民调已经表明了这一点。在那次调查中，有50%的受访者认为，在公共汽车上，坐在一个华裔或是亚裔身边是不安全的 —— 这样的比例，如果华裔现在因此受到歧视，是不奇怪的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大社会多年来存在系统性针对华裔的歧视

吴瑶瑶律师认为，加拿大社会对华裔以及其他少数族裔的系统性歧视由来已久，而新冠病毒爆发，把这种歧视更加放大了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她解释说，加拿大社会中，针对少数族裔的系统性歧视由来已久。比如，在找工作的时候，如果你的姓氏是华裔的，你得到面试的机会会少35%；而少数族裔经济贫困的机会比白人高一倍；再比如，司法体系等的不平等 —— 这些属于系统性的种族歧视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

究其原因，加拿大社会总体还是一个白人社会，在各类政府或商业机构做决定的大部分是白人男性。白人优越或是白人特权是根深蒂固的，甚至是很难改变的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次调查也显示，在加拿大，无论华裔居住了多少代，你依然会被视为一个外人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

华裔首先要承认受到种族歧视

在多年的平权以及帮助移民的过程中，吴瑶瑶律师尤其感觉，相比于黑人和原住民社区，华裔明显不愿意公开自己遭受歧视的经历，或者是不了解加拿大现实，而不知道自己受到了歧视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，自己不是心理医生，无法解释华裔的这种心理。或许是文化因素，或许是觉得来到加拿大目的是要寻求一个多元包容的社区，因而不愿意正视受到歧视的现实。也有些华裔怕事，认为多一事不如少一事，转身埋头赚钱，而不关注政治与社区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还介绍，甚至一些中文媒体也不愿意承认，华裔正面临歧视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以她的观察，第一代华裔和第二代相比，更加不愿意面对种族歧视的现实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，华裔目前首先要正视自己正受到种族歧视，才能谈得上改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

华裔普通人应该怎么做？

吴瑶瑶律师表示，新冠病毒爆发以来，华裔各种平权机构也在积极从法律上、心理上帮助遇到困难、遭到歧视的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她特别提及“保泰社区抗疫行动，PROTECH”，以及平权会推出的一个全国性网站”反抗新型冠状病毒肺炎种族主义“，大家可以在这里报告分享自己的经历：www.covidracism.ca

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她呼吁华裔勇敢发声，向相关机构报告、与大家分享你的经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府应该做哪些改进？

首先加拿大政府也需要承认，反华或是反亚裔的行为是存在的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吴瑶瑶律师提及，华裔在劳工市场受到歧视的状况应该受到重视，呼吁政府有一个平等就业的法律。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

吴瑶瑶表示，政府各个部门都应该收集种族方面的资料数据，因为没有数据，就无法了解政府政策在各族裔中的影响和反应。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada