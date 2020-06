加拿大新冠死亡者 81%在老人院，特鲁多批评省级政府失职

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一项最新研究显示,在加拿大的新冠死亡者中,81% 以上是老人院的老人,这个比例大大高于经合组织 (OECD)的平均比例。

加拿大老人院死者多

星期四(6月25日),加拿大卫生信息研究所(Canadian Institute for Health Information,CIHI)发布了一份新报告,报告说, 截至到 5 月 25 日,长期护理机构(也就是老人院, LTC)中的死者占到加拿大所有COVID-19 死亡人数的 81%,而在经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development ,OECD) 另外16个国家中,老人院成员 在COVID-19 死亡者中占的平均百分比为 42%。

也就是说,加拿大的这一比例是经合组织其他国家平均水平的 2 倍。

加拿大广播公司报道说,上述研究报告依据的数字,是截至到 5月 25 日有关国家 COVID-19 死亡总数的百分比。

研究方法 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 采纳了截止到5月25日记录的数据; 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 只涵括了经合组织 OECD 成员国中的 17个国家 (包括加拿大),因为这些国家提供了有关 COVID-19 的官方数据,以及长期护理机构 LTC 的数据,还有政府在新冠疫情中实施的政策。

省级政府失职

星期四上午,加拿大总理总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)在渥太华住所 Rideau Cottage 外举行的新闻发布会上说,我认为非常清楚的一件事是,我们目前在全国范围内为老年人提供支持的制度失效了。

他说:

支持照顾老人的事宜是 “省级政府的​​责任。因此,省级政府 … 没有做到支持照顾老年人,最近的报告显示了这一事实。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着表示,坦率地说,疫情一开始,我们就看到全国的长期护理中心工作进行的不利。

针对老人院设立全国标准

加拿大总理特鲁多在星期四的简报会上提出了针对老人院引入国家标准的想法,以解决这次疫情暴露出的老人院中的严重问题。

特鲁多说:

联邦政府将继续与各省合作,以确保我们的老人护理中心得到适当的支持,无论是通过引入国家标准,还是通过提供额外的资金,或者通过《加拿大卫生法》,加拿大需要解决这个问题,我们需要采取很多行动。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020 年 3月 14日:BC省温哥华北部的老人院 Lynn Valley Care Centre (Darryl Dyck/The Canadian Press)

各省情况不一

从加拿大卫生信息研究所的最新研究,可以看出各省和地区之间的差异。

在魁北克省、安大略省和阿尔伯塔省,老人院的新冠死亡人数占所有死亡人数的 70%以上,但在新斯科舍省,这个比例达到 97%。

在加拿大卫生信息研究所进行上述研究时,纽芬兰和拉布拉多省、爱德华王子岛省没有就长期护理机构中死亡人数的统计。

这次新冠疫情爆发,突显了加拿大老人院(长期护理机构)中的一些系统性问题,包括老人院的管理、员工的问题等,在一些收费高昂的老人院中,老人营养不良,在疫情中无人管,被抛弃,这些丑闻曝光后,引起了强烈反应和集体诉讼,致使加拿大联邦政府最终向老人院派出了军人进行救助。

(CBC)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada