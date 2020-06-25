蒙特利尔餐馆疫情后重开生意火热，专家告诫注意事项

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炎热的夏日里，人们渴望着坐到餐馆或酒吧的露台上，手捧一杯凉爽的饮料，品尝美味佳肴，享受阳光。

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自从魁北克省在 6 月 22 日允许蒙特利尔的餐馆开放后，蒙特利尔各餐馆的露台很快被顾客填满。

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在蒙特利尔的皇家山大道（Mount-Royal Avenue）上，餐馆 India Rosa 的经理菲德尔·巴斯克斯（Fidel Vasquez）表示，在关闭了 3 个月后，餐馆重新开放后顾客多得令人惊讶。

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他说：

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我们真没想到，餐馆里里外外都坐满了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

附近的另一家餐馆 Pub West Shefford 的情况也差不多，业主之一马丁·普罗（Martin Proulx）说：“

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重开后的情况出奇地好。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如何安全用餐

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魁北克省的新型冠状病毒病例在迅速减少，但尚未完全消失。

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很多餐馆在餐桌之间设立了塑料屏障，或拉开了餐桌的距离，那么，在餐馆里怎样才可以安全用餐呢？

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犹太总医院（Jewish General Hospital）传染病科的主治医师马修·奥格顿（Matthew Oughton）医生说：

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不可能做到 100％安全，只能尽可能地降低风险。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥格顿医生说，如果一个人属于高风险人群，比如已经有慢性病，最好不要去餐馆用餐。

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到餐馆用餐的人，用餐前要注意消毒双手，而且不要与别人共用蘸料，也不要有任何共同享有的食物。

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他说：

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你和谁一起去吃饭也是很重要的，因为当人们彼此靠近并讲话时，传播病毒的风险最大，这正是飞沫到处扩散的时候。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本月初，魁省公共卫生顾问 Richard Massé 医生曾表示，在室内的任何聚会应该在不超过 3 个家庭的成员中进行。

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（CBC）

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