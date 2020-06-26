她们的故事：华裔留学生杨旻晖、孙佳颖独自面对疫情，加入义工团队出力

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今天，我们的节目采访两位在多伦多的华裔留学生。

一位是来自多伦多大学公共卫生学院的博士生杨旻晖，另一位是来自瑞尔森大学护理系的孙嘉颖。

和许多独自在加拿大留学的华人学生一样，今年以来，由于新冠病毒爆发，她们面临非常大的心理压力，既要担心国内的亲人，也要面对加拿大的疫情和未来的不确定。

不过，她俩在这样的困境中，依然参与社区援助行动，为社区服务做义工，把自己在专业领域的知识以及独特的语言优势发挥出来。

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杨旻辉：未来会如何？令我担忧

杨旻晖来自北京，目前是多伦多大学公共卫生学院的博士生，去年才来到加拿大求学。她的家人朋友大部分还在国内，所以，今年年初两个月，她是非常担心在北京的家人。随后，加拿大新冠病毒爆发，她说自己感觉都有些麻木了。

她介绍说，自己状况还不错，适应的也好，有两三好友，很知足。

目前，她还加入了多伦多当地的保泰社区抗疫行动做义工。

当然，她也担心，如果生场大病或是感染了，就会非常困难了。

她表示，学习公共卫生专业，也让她观察到，加拿大和中国在面对新冠病毒爆发应对上的不同：中国希望清零，而加拿大做的是压平曲线。

而她最担忧的是，自己 才刚刚开始博士学习，未来充满了不确定。

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孙嘉颖：心理与法律援助是留学生最需要的

孙嘉颖来自山东，目前是瑞尔森大学护理专业的三年级生。按照她的话说，希望学习一些和医学相关的知识。

新冠病毒爆发之后，她和同学一样试图买机票回国，至少可以和父母在一起。但是，现实状况是始终一票难求。

她觉得，孤独和焦虑是每个留学生都要面对的，自己也曾寻求帮助，训练以正能量来驱逐抑郁，比如唱歌看看喜剧以及外出晒晒太阳。

目前，她上着暑假的一门课，并且积极参与保泰社区抗疫行动的义工团体活动，包括了翻译、线上心理咨询等。她说，哪怕只是很微小的事情，我也愿意做，因为这是我的社区，希望为它出一份力。

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