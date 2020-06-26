疫情初期美国人抢购厕纸让加拿大丧失大片森林

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今年初COVID-19病毒肺炎疫情在北美大陆的泛滥引发了抢购厕所手纸的狂潮，这可能带来了损害加拿大森林覆盖面积的严重后果。

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美国保护自然资源理事会发表的最新研究报告显示，今年春天美国消费者抢购厕所手纸的狂潮导致了对加拿大森林覆盖的损害，进而在恶化地球变暖问题。

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这一题目为“森林变成厕纸如何在恶化气候危机”的报告指出，加拿大每年有一百万英亩的森林被剃光头式砍伐，其中有很大一部分木质纤维被用作生产厕纸、纸巾的造纸厂原料。换句话说，加拿大的原始森林、或者是生长了几百年的森林被砍伐，变成厕纸被抽水马桶冲刷掉。

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该报告特别点名抨击了美国消费品制造业巨头Proctor & Gamble。指责Proctor & Gamble公司在生产最畅销的Charmin品牌厕纸时，使用百分之百的原始木材纤维，坚持拒绝加入回收利用的木制纤维或麦秆、竹子纤维。而使用原始木材纤维对环境的负面影响要三倍于使用回收利用的木材纤维做造纸原料。

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但加拿大木材产品生产商协会主席Derek Nighbor指出，上述研究报告存在许多不实之处，是在搞极端化的宣传。首先在加拿大森林砍伐和复林都是按照可持续的原则有计划进行的，其次砍伐树木是为了得到建筑木材，只有那些木屑和树皮等木材加工厂的废料才被运到造纸厂作为生产厕纸的原料。加拿大森林工业每年获得的木材纤维总量中只有约百分之一被用于生产厕纸。

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加拿大联邦政府自然资源部的研究显示，加拿大北方森林不属于原始森林；从东部纽芬兰省到西部育空特区的北方森林的树龄相对年轻，因为经常受到森林火灾、虫害等自然灾害的干扰而在不断更新。

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RCI with Karin Larsen • CBC News

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