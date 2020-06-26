网购太多，加拿大邮局 6 月包裹量比平时多 3 倍

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不少人最近肯定有过这样的体验，网购的东西迟迟不到，加拿大邮局的递送速度比疫情前慢了。

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今年 6 月包裹量比正常水平多 3 倍

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加拿大邮局（Canada Post）表示，今年 6 月，邮局每天需要处理的包裹量达到 200 万个，比往年 6 月的包裹量多了 3 倍。

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邮局方面说，由于新冠疫情和封闭措施，结果是网上购物激增，包裹数量大大增加，另外，现在邮局的员工在工作时必须采取卫生措施，这些都导致包裹的运送明显延误。

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情况在改善

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不过，加拿大邮局的管理层和工会都表示，包裹递送延误的问题正在缓解。

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例如，蒙特利尔市邮政工人联合会 (Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes à Montréal) 的主席南希·博尚（Nancy Beauchamp）星期四（6月25日）接受加拿大广播公司的采访时说，过去几天来情况已大大改善，今后两个星期内，这个问题应该能完全解决。

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她说：

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现在商店都在重新开业，人们减少了网购，此外，邮局资方增加了临时雇员，并允许雇员们进行加班。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

南希·博尚表示，包裹送晚了，邮局的员工也面临许多抱怨，这让人有些沮丧。

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加拿大邮局的管理层表示：

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邮局的员工们正在白天黑夜连轴转，周末、假期也在工作，处理大量的邮件和包裹。员工可以在自愿的基础上加班，而且我们增加了人手。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大邮局说，感谢加拿大人的耐心和理解，邮局正在努力采取措施，减轻延误。

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（Radio-Canada）

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