RCI一周报道精选：加拿大重启需谨慎，华裔遭种族歧视严重，及加中关系紧张再现(6月26日）

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截止到6月26日中午，加拿大因新冠病毒感染人数为 103344，死亡8551人。

这个星期，加拿大新冠病毒感染和死亡人数继续放缓，各省都开始逐步重启工作，尤其是 BC 省，已经进入了第三阶段重启。

不过，重启需谨慎，比如安大略省就出现了一个美甲沙龙多人感染的案例。

专家警告，如果不加以小心，继续努力保持社交距离，勤洗手，戴口罩，新感染病例可能出现回升。

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先来看看关于疫情，加广中文台报道的重点新闻：

加拿大疫情放缓：谨慎重启与检讨不足

到5月25日为止，死于新冠肺炎的加拿大患者当中有81%是住在养老院里的老人，这个比例几乎是经合组织成员国平均水平（42%）的两倍。加拿大人再次提出对养老院机构的改革，总理特鲁多表示，健康卫生属于各省的权限，但是，联邦愿意和各省合作面对问题。

新民调：加拿大华裔半数称受到种族歧视

本周，加拿大民调机构 Angus Reid 和阿尔伯达大学一项针对华裔的问卷调查，引发了广泛的讨论。

在516位称自己是华裔的受访者中： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 50%因COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥而被人辱骂过；

43%因COVID-19病毒肺炎疫情而受到过人身威胁或恐吓；

61%自新冠病毒肺炎疫情以来，刻意改变了自己日常生活规律以尽量避免这些令人不快的事情；

约80%的人说他们强烈感觉到华裔被认为是加拿大新冠病毒肺炎疫情的始作俑者。

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加中关系再显紧张，特鲁多：不能屈服于人质外交

本周二，被中国关押的加拿大人康明凯的太太首次公开路面，向媒体呼吁，加拿大政府应该考虑，由加拿大司法部长介入，中断孟晚舟引渡案，以便能够让中国释放两名加拿大麦克。

之后，有 19 位加拿大的前官员、外交人士等联合发表给特鲁多的公开信，要求释放孟晚舟，重新开启加中关系。

而在星期四的记者会上，加拿大总理特鲁多强调，加拿大的司法独立原则不容损害，遵守国际公约，以及不会对人质外交妥协。

记者多番追问，特鲁多的回应也愈显强硬：不会屈服于中国的压力。

星期二，在中国被关押并被指控间谍罪名的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）的妻子纳吉布拉（Nadjibulla）接受了CBC的独家采访。这是她自康明凯2018年12月被捕后首次露面发声。她在采访中表示，加拿大政府可以采取更多行动来营救康明凯和另一个被中国关押和指控的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）。他们被捕已经一年半，“仅是语言已经不够。”

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纳吉布拉说，根据她对法律专业人士的咨询，加拿大司法部长有权力中止引渡华为财务总监孟晚舟的程序，他这样做符合法治原则，并不构成政治对司法的干预。他是否应该这样做是另一个问题，但是至少我们应该加以讨论。

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