澳大利亚国家广播公司裁员250，并大规模削减节目内容

澳大利亚国家广播公司、ABC宣布将裁员250人,削减广播新闻和生活类节目。其他受影响节目还包括《澳大利亚故事》和《海外记者》,计划减少每年制作的原创剧集数量。

有消息称,250裁员中包括新闻团队的70个职位。

Breaking: We are losing up to half the ABC Life team as we rebrand as ABC Local.

It's devastating news and the details are unclear right now, but what I know for sure is I'm really proud of what we've built, telling diverse stories the ABC has never told before.

— Bhakthi (@bhakthi) June 24, 2020