澳大利亚国家广播公司裁员250，并大规模削减节目内容

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澳大利亚国家广播公司、ABC宣布将裁员250人，削减广播新闻和生活类节目。其他受影响节目还包括《澳大利亚故事》和《海外记者》，计划减少每年制作的原创剧集数量。

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有消息称，250裁员中包括新闻团队的70个职位。

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Breaking: We are losing up to half the ABC Life team as we rebrand as ABC Local.

It's devastating news and the details are unclear right now, but what I know for sure is I'm really proud of what we've built, telling diverse stories the ABC has never told before. 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Bhakthi (@bhakthi) June 24, 2020 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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澳大利亚国家广播公司还计划减少对独立制作的资助，并缩减和重塑澳大利亚国家广播公司生活栏目，以填补每年4000万美元的预算缺口。

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另外，澳大利亚国家广播公司透露，公司还在考虑出租位于悉尼Ultimo大楼的部分空间，以削减开支，获得部分收益补充。

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澳大利亚国家广播公司希望到2025年，75%的内容制作者在Ultimo总部之外工作，这样可以 “确保更多地与当地社区接触”。

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澳广工会主席保罗·墨菲表示，在位的澳大利亚联合政府 “对澳大利亚国家广播公司有一种意识形态上的痴迷，这是完全不健康的”。

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反对党领袖也指责政府未能重视澳大利亚国家广播公司，并表示ABC在澳大利亚的民主进程中发挥了关键作用。

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