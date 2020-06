加拿大华人前辈出版英文自传：《依水之恋》

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

1967年,正在美国写博士论文的台湾留学生姜宏民收到了爱德华王子岛威尔士王子学院心理学系的聘书。那时的爱岛和今天大不一样,与大陆相连的大桥还不存在,岛上没有几户华人。姜先生起初仍有返回美国的打算。但是种种因缘之下,他们在小岛上定居下来。半个多世纪过去,姜家也从一对年轻夫妇的小巢变成一个有三个女儿、数个孙辈和重孙辈的大家庭。

二十多年前的一天,姜先生的外孙为一份作业问起曾外祖父母的名字。他因此打算花上一个周末给孩子们写一个简单的家谱。但是在整理资料的过程中,他被自己的家族史深深吸引:客家人的长途迁徙,台湾北埔客家聚落的变迁,祖父母辈的传奇故事……。一个周末变成了无数个周末,一棵简笔家族树朝着一本家族史的方向发展。

但是这本书因姜先生撰写《爱岛华人史》被长时间搁置,再捡起来已是十年后。此时他的注意力已从家族史转向自身:“我是谁?一个台湾孩子是如何在爱岛扎根的?是什么让我成为今天的样子?”他的专业本是心理学研究,这一次,他把自己当成了研究对象。

姜先生并不急于完成自传。他本来做事就有些完美主义,又深受道家”无为而治“的影响。这本书写写停停,无数次修改,写到17万字又删掉一半。一转眼又过去了十几年。最终是他这两年的心脏问题让他意识到时间开始紧迫起来,不能再拖。今年4月份,《Home Is Where the Water Is / 依水之恋》终于出版。

人生的十字路口

一个人的一生当中总有几个关键时刻,在这种时刻作出的选择对后来的生活有着决定性的影响。姜先生说,他人生中的第一个关键时刻是离家去美国读书。当时台湾尚未开放,出国留学所费周折和大陆七、八十年代类似。姜家是北埔大族,他大学毕业后本可以在台北过舒适的日子,父母也反对他离开台湾。但是他不喜欢台湾当时压抑的社会环境,下决心要去国外开始新生活。

姜先生的第二个人生十字路口是在迷茫时遇到了后来的恩师、人本主义心理学创始人马斯洛(Abraham Maslow)。那时他已经选定心理学作为自己的专业,但是并不喜欢整日在动物身上做实验。一次偶然读到马斯洛的著作,他立刻知道自己找到了导师和未来的研究方向。

如果马斯洛没有在1970年因心脏病发作突然去世,姜先生也许不会在爱岛留下来。他当时已经答应导师返回美国参与一个研究项目。

与马斯洛的交往在《依水之恋》中占据大量篇幅。姜先生认为,遇到这位恩师是他一生的幸运。

给年轻一代移民的忠告

过去十年来,爱岛的华人移民迅速增加,尤其是在姜先生所在的省会夏洛特敦市。他鼓励年轻一代努力追寻自己的梦想。“即使失败了也比没有尝试过要好。” 而且,他深信付出努力总会得到回报。

他认为自己无疑是幸运的。但是,只有自己准备好,知道自己追求的是什么,在幸运女神经过时你才能认出她来。

深受道家思想影响

姜先生出生于1931年,在青少年时代经历过地震,战乱,日据时期,疾病和独裁统治。他深受道家思想影响,将顺其自然、“无为而治”奉为做人做事的准则。

在接受本台采访时,姜先生发表了一点没有写进书里的时政感想。他认为,现任美国总统特朗普正是老子告诫我们要警惕的那一类人。“特朗普傲慢、自私,厌恶女性。他拒绝相信自己会犯错,在任何情况下都不肯道歉。在强人的外表下,他是个没有安全感、而且不快乐的人。可以肯定的是,他不会有好结局。”

Chiang,Hung-Min,Home Is Where the Water Is / 依水之恋,University of Prince Edward Island, 2020.

