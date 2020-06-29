一家金斯顿市美甲店发生群聚性新冠病毒感染。(Rob Kim/Getty Images for Natalie Zfat, Inc.)

安大略省金斯顿市一家美甲店发生群聚性感染，现已有27人确诊

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月29日（星期一）17:20

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安大略省金斯顿市的美甲美容沙龙“Binh’s Nail and Spa”发生新冠病毒感染，目前已有27人确诊，但他们都不需要住院治疗。

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在他们当中有6人为美甲店员工，6人为顾客，余下确诊者是与他们有近距离接触的人，其中一人在另一家美甲店“Kingston Nail & Spa”上班。这家店已经自愿关门。

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金斯顿是个只有十二、三万人口的小城市，此前疫情一直控制得很好，整个五月份仅有2个病例，疫情在加拿大爆发以来的病例总数为63。美甲店发生的病毒感染在市民当中引起了一定的恐慌。在刚刚过去的周末，当地病毒检测中心排起了长队。

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检查人员发现，在发生感染的平氏美甲美容沙龙，一些顾客没有遵守戴口罩的规定，店内的设置没有留出保持安全距离的空间，清洁措施也有问题。

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金斯顿市公共卫生官莫尔说，现在回头想想，美甲店这类个人服务或许不应该和其他行业一起在6月12日解封。如果发现有更多的确诊病例与美甲店有关，可能全市的美甲店都要重新关闭。市卫生部门将在本周末以前作出决定。

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（RCI, with CBC News, CBC Radio）

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