特鲁多对疫情控制表示乐观，卫生官说加拿大疫情在很大程度上得到控制

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星期一（6月29日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）对加拿大 COVID-19 病例和死亡人数的下降表示乐观，他在渥太华 Rideau Hall 住所外的简报会上表示，联邦公共卫生官员的预测令人感到 “鼓舞”。

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特鲁多说：

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在经历了非常艰难的春季之后，情况在继续改善，在全国范围内，新增病例、住院和死亡的人数正在减少。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，加拿大比许多其他国家更快地 “压平” 了疫情曲线，这是因为加拿大人做了应做的努力，遵循了加拿大的公共卫生指令，加拿大政府在正确的时间采取了正确的行动。

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卫生官：疫情 “在很大程度上受到控制”，但有复发可能

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星期一（6月29日），加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生在最新简报中说，加拿大的疫情蔓延在很大程度上得到了控制。

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她同时警告说，新病例可以在任何时间或任何地点再次出现。

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她说，在加拿大，每天的感染病例数量以及住院和重症监护病例数都在稳步下降。

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但她警告说，新型冠状病毒尚未消失，目前我们还没有有效的疫苗，因此，随着公共卫生限制措施的逐步取消，我们将会看到疫情的反复。

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Theresa Tam 医生表示：

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关键是要把新增病例控制在少数。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府将继续对企业和个人提供财务支持

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加拿大总理特鲁多星期一还宣布，联邦政府将继续为需要支持的企业和个人提供支持。

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他说：

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自危机爆发以来，政府一直致力于确保加拿大人的安全，并确保在这个充满挑战的时期内人们获得支持，随着夏天的到来，这项工作还将继续。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多接着说：

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在部分经济领域关闭数月之久，许多人需要帮助才能重新站起来，因此，我们将继续尽一切可能提供帮助，政府已经启动了新的计划，进行了新的投资，以帮助企业安全地重新营业，使人们重返工作岗位，并为我们的经济重振奠定基础。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多表示：

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如果您在经营一家公司，现在遇到了现金流问题，则可以通过加拿大紧急企业帐户 Canada Emergency Business Account 获得贷款，以渡过难关； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果您是正在寻找工作的学生或应届毕业生，我们已经通过 Canada Summer Jobs 和 Student Work Placement Program 创建了数万个新的工作职位； 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

如果您是雇主，需要回聘员工，整个夏季加拿大紧急工资补贴 Canada Emergency Wage Subsidy 都将为您服务。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，在全国的所有地区，企业主正在加紧回聘自己的员工，政府将帮助更多的企业把雇员召回来。

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“生活在悄然恢复”

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特鲁多表示：

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在过去的几周里，生活一直在悄然恢复，这对我们所有人来说都是个好消息。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但是，复苏也带来了新的挑战，政府将继续密切监视局势，并听取加拿大人的意见。

他说，我想强调的是，尽管我们在步入正轨，但与 COVID-19 的斗争尚未结束，在重启部分经济活动之际，必须继续遵守当地的公共卫生准则，以确保大家的安全。

特鲁多说：

我们已经取得了重大进展，但我们还没有走出困境。 我们必须保持谨慎，并继续遵守专家的指令。

（CBC，Radio-Canada）

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