加拿大总理特鲁多 （PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD）

特鲁多对疫情控制表示乐观，卫生官说加拿大疫情在很大程度上得到控制

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月29日（星期一）16:35
更新 2020年6月29日（星期一）17:26

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一（6月29日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）对加拿大 COVID-19 病例和死亡人数的下降表示乐观，他在渥太华 Rideau Hall 住所外的简报会上表示，联邦公共卫生官员的预测令人感到 “鼓舞”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在经历了非常艰难的春季之后，情况在继续改善，在全国范围内，新增病例、住院和死亡的人数正在减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，加拿大比许多其他国家更快地 “压平” 了疫情曲线，这是因为加拿大人做了应做的努力，遵循了加拿大的公共卫生指令，加拿大政府在正确的时间采取了正确的行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生官：疫情 “在很大程度上受到控制”，但有复发可能

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（6月29日），加拿大首席公共卫生官  Theresa Tam 医生在最新简报中说，加拿大的疫情蔓延在很大程度上得到了控制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她同时警告说，新病例可以在任何时间或任何地点再次出现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020年6月20日：多伦多人挤满安大略湖畔的沙滩 (Frank Gunn/Canadian Press)

她说，在加拿大，每天的感染病例数量以及住院和重症监护病例数都在稳步下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但她警告说，新型冠状病毒尚未消失，目前我们还没有有效的疫苗，因此，随着公共卫生限制措施的逐步取消，我们将会看到疫情的反复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 医生表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关键是要把新增病例控制在少数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府将继续对企业和个人提供财务支持

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多星期一还宣布，联邦政府将继续为需要支持的企业和个人提供支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多在每日简报会上 (Charles Krupa/Associated Press)

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自危机爆发以来，政府一直致力于确保加拿大人的安全，并确保在这个充满挑战的时期内人们获得支持，随着夏天的到来，这项工作还将继续。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多接着说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在部分经济领域关闭数月之久，许多人需要帮助才能重新站起来，因此，我们将继续尽一切可能提供帮助，政府已经启动了新的计划，进行了新的投资，以帮助企业安全地重新营业，使人们重返工作岗位，并为我们的经济重振奠定基础。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

  • 如果您在经营一家公司，现在遇到了现金流问题，则可以通过加拿大紧急企业帐户 Canada Emergency Business Account 获得贷款，以渡过难关；

    加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

  • 如果您是正在寻找工作的学生或应届毕业生，我们已经通过 Canada Summer Jobs 和 Student Work Placement Program 创建了数万个新的工作职位；

    加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

  • 如果您是雇主，需要回聘员工，整个夏季加拿大紧急工资补贴 Canada Emergency Wage Subsidy 都将为您服务。

    加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，在全国的所有地区，企业主正在加紧回聘自己的员工，政府将帮助更多的企业把雇员召回来。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

“生活在悄然恢复”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大的餐馆重新开放 （CBC）

特鲁多表示：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在过去的几周里，生活一直在悄然恢复，这对我们所有人来说都是个好消息。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但是，复苏也带来了新的挑战，政府将继续密切监视局势，并听取加拿大人的意见。

他说，我想强调的是，尽管我们在步入正轨，但与 COVID-19 的斗争尚未结束，在重启部分经济活动之际，必须继续遵守当地的公共卫生准则，以确保大家的安全。

特鲁多说：

我们已经取得了重大进展，但我们还没有走出困境。

我们必须保持谨慎，并继续遵守专家的指令。

国际航空业在逐步恢复中 （CBC )

（CBCRadio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le masque obligatoire dans les transports en commun au QuébecLes appels de Trump avec les dirigeants étrangers ont alarmé ses ex-collaborateursCOVID-19 : une deuxième vague plus rapide que prévu en cas de relâchementLe gouverneur de New York appelle le président Trump à imposer le port du masqueLe Cirque du Soleil se place à l'abri de ses créanciersAssassinat du général Soleimani : l'Iran lance un mandat d’arrêt contre Donald TrumpUNIS est le meilleur choix pour gérer la bourse sur le bénévolat, maintient TrudeauLa réduction du budget de la police de Toronto rejetée par le conseil municipalRetraites des enseignants : « l’attraction et la rétention » sont des prioritésL’Alberta mise sur les travaux d'infrastructures pour relancer l'économie
Quebec to make masks mandatory on public transit across provinceNHL says 26 players have tested positive for coronavirus since June 8Migrant advocacy group demands Ontario shut down agricultural sector amid COVID-19 spikeSouth Pole warmed 3 times the global rate over the past 30 years, new study suggestsGlobal circus company Cirque du Soleil files for bankruptcy protectionTim Hortons mobile ordering app's use of data to be investigated by Canada's privacy commissionerTrudeau says only WE Charity can administer $900 million student grant programSome good news from around the world on MondayU.S. Supreme Court strikes down Louisiana law regulating abortion clinicsAlberta bets on infrastructure spending, corporate tax cuts to spur recovery