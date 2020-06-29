韩国纪念朝鲜战争70周年

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2020年6月25日，在韩国天安舰附近，韩国演员在纪念朝鲜战争70周年的仪式上再现朝鲜战争。在始于1950年6月25日的朝鲜战争后，超过66，000名韩国人与家人分离，在长达3年的冲突中，朝鲜半岛实际上被一分为二。1953年7月27日，随着《朝鲜停战协定》的签署和戒备森严的非军事区的建立，南北朝鲜之间的战争结束了。然而，因为没有签署和平协定，从技术上讲，两国仍然处于战争状态。许多朝鲜人在与亲人团聚之前就已经死亡。(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

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