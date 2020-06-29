韩国纪念朝鲜战争70周年

作者 Radio Canada International |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月29日（星期一）11:53

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年6月25日，在韩国天安舰附近，韩国演员在纪念朝鲜战争70周年的仪式上再现朝鲜战争。在始于1950年6月25日的朝鲜战争后，超过66，000名韩国人与家人分离，在长达3年的冲突中，朝鲜半岛实际上被一分为二。1953年7月27日，随着《朝鲜停战协定》的签署和戒备森严的非军事区的建立，南北朝鲜之间的战争结束了。然而，因为没有签署和平协定，从技术上讲，两国仍然处于战争状态。许多朝鲜人在与亲人团聚之前就已经死亡。(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le masque obligatoire dans les transports en commun au QuébecLes appels de Trump avec les dirigeants étrangers ont alarmé ses ex-collaborateursCOVID-19 : une deuxième vague plus rapide que prévu en cas de relâchementLe gouverneur de New York appelle le président Trump à imposer le port du masqueLe Cirque du Soleil se place à l'abri de ses créanciersAssassinat du général Soleimani : l'Iran lance un mandat d’arrêt contre Donald TrumpUNIS est le meilleur choix pour gérer la bourse sur le bénévolat, maintient TrudeauLa réduction du budget de la police de Toronto rejetée par le conseil municipalRetraites des enseignants : « l’attraction et la rétention » sont des prioritésL’Alberta mise sur les travaux d'infrastructures pour relancer l'économie
Quebec to make masks mandatory on public transit across provinceNHL says 26 players have tested positive for coronavirus since June 8Migrant advocacy group demands Ontario shut down agricultural sector amid COVID-19 spikeSouth Pole warmed 3 times the global rate over the past 30 years, new study suggestsGlobal circus company Cirque du Soleil files for bankruptcy protectionTim Hortons mobile ordering app's use of data to be investigated by Canada's privacy commissionerTrudeau says only WE Charity can administer $900 million student grant programSome good news from around the world on MondayU.S. Supreme Court strikes down Louisiana law regulating abortion clinicsAlberta bets on infrastructure spending, corporate tax cuts to spur recovery