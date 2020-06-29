BC省的 L'île Hornby （PHOTO : RADIO-CANADA / PHILIPPE MOULIER）

BC 省旅游业：游客预订开始大增

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月29日（星期一）13:08
更新 2020年6月29日（星期一）21:42

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加拿大不列颠哥伦比亚（BC）省旅游局 Destination BC 称，BC 省今年夏天的游客预订量已大大增加。

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自从 BC 省省长约翰·霍根（John Horgan）上周宣布进一步解封后，BC 省的人都在安排夏天外出度假的计划。

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BC 省旅游局的发言人 Maya Lange 说，现在旅游业开始感到振奋。

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西温哥华，海上立式划桨爱好者们。 （PHOTO : RADIO-CANADA / PHILIPPE MOULIER)

她说，往年夏季BC省会平均接待约 2000 万人次的游客，包括本地和国际游客，今年由于加美封关以及各国的旅行限制，国际游客人数将大减，但本地以及加拿大其他省份的游客仍可能达到约 800万人次，这将有助于遭受疫情打击的旅游业。

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Maya Lange 列举了一个例子，即本周末在 BC Ferries 轮渡码头等候的长长的汽车队伍，这与疫情高峰期时的情况已经大不相同。

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不过，尽管旅游业明显趋于繁荣，在一些受欢迎的旅游地，如 Tofino 和 Whistler，现在仍然有没有订满的客房，以往，在加拿大国庆日假期，这些地点的酒店客房早就全部订满。

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显然，国际游客减少，更有利于当地人旅游观光，但惠斯勒旅游局 （Tourisme Whistler）的发言人劳伦·埃弗勒斯（Lauren Everest）建议说:

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人们最好把度假旅游计划安排在周一到周五，因为周末还是会有很多人。

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Whistler.: 山地自行车比赛 Crankworx （PHOTO : RADIO-CANADA / ALEXANDRE MILETTE-GAGNON）

（Radio-Canada，CBC）

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