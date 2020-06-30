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2020年6月26日，星期五，一名妇女在伦敦诺萨拉菲尔德爬山。萨拉菲尔德由四个大土堆组成，这些土堆是利用原温布利体育场和怀特市韦斯特菲尔德购物中心的建筑垃圾建造的。这些土堆减少了噪音污染，提供了一个有趣视角，是伦敦西部地区一个有趣的地标。(AP Photo/Frank Augstein)

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