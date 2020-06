中国人大通过香港国安法、美国开始制裁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管包括加拿大在内的国际社会明确表示了反对的声音,中国人大常委会仍然在6月30日通过了香港国安法,把分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名写入港版国家安全法。

在港版国安法通过前和通过后,美国已经开始实施制裁,包括美国商务部撤销香港的特殊地位、取消出口许可豁免优待,停止向香港出口军用和军民两用技术及装备等措施。

但香港特首林郑月娥表示,美国的这些制裁措施对香港会产生的负面作用有限,香港不会惧怕美国的制裁措施。

1997年香港回归中国大陆时中国最高领导人邓小平承诺,香港回归后将维持其现行制度50年不变。但时间还没有过半、在离2047还有27年时间的情况下,中国政府已用通过港版国安法的手段深刻改变了香港的政治制度,危及港人享有的民主和自由权益。

有约三十万加拿大人在香港居住,加拿大联邦政府表示在密切关注香港局势。

RCI with The Associated Press、CBC News

