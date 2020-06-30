加拿大把禁止外国人入境的规定延长至七月底

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加拿大政府禁止外国人入境的枢密令本应在6月30日夜11点59分到期。但是加拿大边境服务署说，这项规定将被延长到7月31日。机组人员，外交官，加拿大公民的直系亲属，留学生和某些季节工不在禁令范围内，仍可入境。

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所有入境人员必须隔离14天的规定被延长到8月31日。违反此项规定将面临最高75万加元的罚款和6个月有期徒刑 。如果因违反隔离规定而感染他人，罚款额会增加到1百万加元，刑期增加到3年。

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另外一项禁止加美之间非必要旅行的规定被延长到7月21日。卡车司机和医护人员等“必要员工”仍然可以照常过境。

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欧盟从明天起向部分“安全国家”开放，并希望这些国家也允许欧盟国家公民入境。加拿大被列为安全国家之一。

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加拿大总理特鲁多表示，太快开放入境可能会导致疫情反弹，迫使加拿大经济再度停顿。

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（CBC News, Philip Ling， Ashley Burke）

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