多伦多市政厅：警察应戴摄头、反对砍警方预算

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加拿大最大城市多伦多市政厅议员投票通过市长John Tory提出的警务改革、要警察在2021年落实执勤时佩戴随身摄像头、和成立由非警务人员组成的心里健康危机应急队伍的提案。

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警队预算

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市政厅议员Josh Matlow和Kristyn Wong-Tam提出的把多伦多警队经费削减至少10%的提案因为只有8票支持、反对票达到16票而未能获得通过。

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多伦多市长John Tory说，他提出的警务改革方案能够有效减少警队中存在的系统性种族歧视问题，是实实在在的改革措施，而那种教条式的只管按数字、百分比削减警队预算的方案太脱离实际。

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多伦多市政厅议员Josh Matlow和Kristyn Wong-Tam说，他们把多伦多警队的预算经费削减至少10%的方案能够减少多伦多警队开支1亿5千万加元，这笔钱可以被用到更需要的社会项目上去。

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由于多伦多警队预算的绝大部分被用于警员的工资福利，削减1.5亿加元的警队开支意味着约1千名多伦多警察职位被削减。根据多伦多警察工会与市政府达成的劳资协议，削减这上千名工作岗位的过程可以长达好几年。

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警务改革

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多伦多市长John Tory的警务改革方案没有要削减警队经费的条款。虽然说要成立没有配枪警员参与的心理健康危机应急队伍，负责原来由多伦多警队处理的心理健康紧急状况，但并没有明确这一新成立的单位所需的经费是否来自原有的警队预算。

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多伦多警队目前有8个心理健康危机紧急处理小组，每个小组中有一名警员、一名受过如何处理心理危机问题培训的护士。不过这不是24小时不间断的服务，也不是首选服务，只是在一线警员抵达现场对情况进行评估、提出支援要求的情况下才出动的服务。

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先破还是先立

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根据多伦多警队的统计数字，加拿大最大城市多伦多警队每年出警上百万次，其中约3万次属于心理健康问题引发的事件。

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多伦多警察总监Mark Saunders在回答记者关于警方不再负责处理心理健康引发的紧急事件的问题时指出，现在关键的是没有哪一个机构已准备好从警方接手处理心理健康危机事件的责任。

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这位多伦多警察总监指出，有时心理健康问题引发的紧急状况有很高的危险性，当事人手拿砍刀、斧头等凶器的情况并不少见，这也是为什么多伦多警方的出警规则规定，面对心理健康问题引发的危机状况，警方必须同时派出两名警员出警现场。

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要落实多伦多市长John Tory警务改革方案中警员执勤时要佩戴随身摄像头的措施，多伦多市在今后十年中要花多达5千万加元的费用。

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RCI with Nick Boisvert • CBC News

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