太阳马戏团破产保护、加拿大投资者愿意购买

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闻名世界的加拿大太阳马戏团在遭受COVID-19病毒肺炎疫情毁灭性打击的情况下，终于在星期一向魁北克省高级法院申请了破产保护。

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不过，在魁北克省政府投资局Investissement Québec的支持下，太阳马戏团现有的主要投资者仍然对太阳马戏团的未来抱有信心，愿意出资买下这个从魁北克走向了世界的马戏团。

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魁北克省政府投资局同意出资2亿美元借钱给太阳马戏团，以帮助其走出由于COVID-19病毒肺炎造成的没有演出、没有收入的危机局面；但条件是投资者保证太阳马戏团的总部继续留在魁北克省的蒙特利尔市。

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太阳马戏团总裁和首席执行官Daniel Lamarre指出，太阳马戏团在过去36年中一直是从成功走向新的成功，是艺术和商业两个方面都取得骄人成绩的公司。但COVID-19病毒肺炎泛滥世界让太阳马戏团不得不取消了其所有的主题演出，陷入了零收入的严重财务危机；结果是公司管理层不得不采取极端措施以保护公司的未来。

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但专家们指出，太阳马戏团过去几年靠借贷支持的迅速扩张已经催生了债务问题，在COVID-19病毒肺炎疫情前已积累了9亿美元的债务。

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目前太阳马戏团的三大股东分别是，美国德克萨斯州的投资公司TPG财团、中国的Fosun公司和魁北克省养老基金。

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RCI with Jonathan Montpetit • CBC News

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