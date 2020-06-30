欧盟对包括加拿大在内的14 个国家重开边境

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随着新冠疫情的减轻，欧洲国家迫切希望重振旅游业，欧盟于周二（6月30日）宣布，将首先对包括加拿大在内的 14 个国家重新开放边境，预计最早从 7 月 1 日起，来自这些国家的旅行者就将可以进入欧盟国家。

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但美国、俄罗斯、巴西和印度等感染率高的国家，尚不在这次获准的 “安全国” 名单之内，估计欧盟至少在今后两周内不会对美国旅客重开边境。

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欧盟说，第一批被允许入境欧盟成员国的国家包括：

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阿尔及利亚

澳大利亚

加拿大

格鲁吉亚

日本

黑山

摩洛哥

新西兰

卢旺达

塞尔维亚

韩国

泰国

突尼斯

乌拉圭

美联社报道说，对于中国，欧盟表示尚 “有待确认互惠” 条件，这意味着中国必须取消对欧洲人进入中国的限制，然后欧盟才会允许中国公民入境欧盟国家。

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经济因素

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欧洲经济受到冠状病毒的严重打击，随着夏季的到来，希腊、意大利和西班牙等国家迫切希望能吸引来热爱阳光和海滩的游客，为受损的旅游业注入新的生命。

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据估计，通常每年有超过 1500 万美国人前往欧洲旅行，同时每年会有大约 1000 万欧洲人去美国旅行。

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名单每两周更新一次

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报道说，欧盟将对这个可入境国家的名单每 14 天进行一次更新，根据各国控制疫情的进展来增减名单上的国家。

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另外，欧盟的这一名单不适用于英国，因为英国已经在1月脱欧。

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英国现在要求所有入境者（除必要服务领域的人员外）都要自行实施为期 14 天的隔离，这一措施也适用于英国公民。

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(AP, CBC，Radio-Canada）

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