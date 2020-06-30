7月13日开始：魁北克省公交系统实施强制戴口罩规定

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魁北克省省长弗朗索瓦·莱格特（François Legault）星期二宣布，魁省将在公共交通系统内实行强制性规定，人们在公交工具上必须戴上口罩。

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在此之前，魁省政府一直是 “强烈建议” 在公共交通工具上戴口罩，现在终于要求所有公交车和地铁的乘客必须戴口罩。

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省政府宣布，这一强制措施：

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将从 7月13日起实施；

12岁以上的人必须遵守；

不戴口罩的人将不能登上地铁或公共汽车。

报道说，实施这种措施并不是魁省政府的首选，但随着经济活动恢复，限制放松，卫生当局认为有必要实施这一规定。

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魁北克省官方反对党-省自由党领袖多米尼克·安格莱德（Dominique Anglade）对省政府的决定表示高兴。

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她发推说，我们早就呼吁在公交系统采取强制戴口罩的措施，晚行动总比不行动要好。

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不仅魁北克省要求人们在公共交通系统必须戴口罩，在多伦多市，从 7 月 2 日开始，也将实施强制人们在公共交通工具上戴口罩的措施。

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（Radio-Canada）

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