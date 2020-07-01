加拿大今年的国庆节以网上和虚拟方式庆祝

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今年七月一日加拿大的国庆节由于COVID-19病毒肺炎疫情而不同于往年。为了保持社交距离，传统的大型集会和游行庆祝活动被网上和虚拟方式的庆祝活动所取代。

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加拿大广播公司从７月１日上午11点开始直播这种没有大规模观众的加拿大国庆节庆祝活动。

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加拿大联邦政府总理特鲁多表示，过去几个月加拿大人团结一致面对COVID-19病毒肺炎疫情泛滥所带来的困难局面。加拿大的成功源于加拿大民众，加拿大民众有着和平、平等、关爱的价值观，加拿大社会的多元化是加拿大的优势。

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到七月一日加东时间早上７点截止的统计数字显示，加拿大COVID-19病毒感染人数是10万4千2百零4人，死亡数字是8千6百3拾9人。

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除了COVID-19病毒肺炎疫情之外，今年加拿大国庆节还发生在美国黑人George Floyd被警察膝压致死引发的反种族歧视浪潮的背景之下，加拿大许多城市不断发生反对歧视黑人、反对歧视土著人的示威游行。

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加拿大土著人中有不少人一直认为，加拿大国庆节实际上庆祝的是加拿大的殖民历史。

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