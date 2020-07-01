国庆节上千名移民视频宣誓成为加拿大公民

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加拿大移民和公民部每年国庆节期间都会在加拿大主要城市举行比较大型的入籍宣誓仪式，见证移民宣誓成为加拿大公民的庄严时刻。但2020年的国庆节由于COVID-19病毒肺炎疫情的影响，这个有特殊意义的公民宣誓仪式不得不采用虚拟方式进行。

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星期三在七一国庆节期间，加拿大移民和公民部组织全国各地的上千名移民通过视频方式宣誓成为加拿大公民。加拿大联邦政府总理特鲁多、移民和公民事务部长Marco Mendicino都表示了祝贺。

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根据加拿大移民和公民部提供的信息，七一国庆节参加公民入籍视频宣誓的新公民中年龄最小的６岁，最大的66岁，来自13个国家。

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Sweeny Karande就是他们中的一员。Sweeny Karande来自印度，她在印度学的是护士专业；移民来加拿大后她先后在安大略省、新斯科舍省、和加拿大北部的西北特区工作，现在是西北特区的注册护士。

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新移民已经成为加拿大医疗护理行业不可缺少的生力军。根据2016年的人口普查数据，加拿大24.5万护士助理、医疗助理和护工队伍中有三分之一是新移民。

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不过，七一国庆节的公民入籍宣誓仪式并不是加拿大移民部首次用虚拟方式进行。自今年４月１日以来，已经有至少１千名加拿大移民通过视频方式宣誓成为加拿大公民。

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