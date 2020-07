国际呼声：UN应调查中国强迫维族女性堕胎问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

国际社会要求联合国对中国强迫新疆穆斯林女性堕胎和绝育问题进行调查的呼声越来越高。

美联社这个星期发表调查报告说,中国政府在新疆采取强迫绝育、强制人工流产、高额罚款、关进集中营等高压措施降低维吾尔等少数民族的出生率、同时鼓励汉族家庭多生孩子。结果是新疆地区的人口增长速度从几年前中国各省区中最快的之一变成现在最慢的之一。

由欧盟、澳大利亚、加拿大、美国、日本等国议员组成的国际议员中国事务联盟呼吁联合国对此展开独立调查,说国际社会不能对此保持沉默。

美国国际宗教自由委员会要求联合国和美国国务院都对中国在新疆地区的高压政策和措施进行调查,并认为中国政府在新疆的行为可能符合种族灭绝罪行的定义。

中国政府否认这些指控,强调中国政府平等对待各个少数民族。中国外交部新闻发言人赵立坚指责美国政府在散布假新闻,指出新疆人口自1978年以来已翻了至少一番,

RCI with The Associated Press、CBC News

