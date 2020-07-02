加拿大三大银行宣布七月份停购Facebook广告

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加拿大六大商业银行中的三个银行宣布，参加抵制Facebook的国际运动，七月份不再付费购买在Facebook平台上出现的广告，以抵制Facebook不明确反对种族歧视、暴力和虚假新闻的政策。

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这三大加拿大商业银行是丰业银行、皇家银行和帝国商业银行。其中丰业银行在星期五发声抵制Facebook，而皇家银行和帝国商业银行在星期三下午也做出暂停在脸书平台购买广告的决定。

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在此之前，加拿大两大零售连锁店公司Lululemon和Mountain Equipment Co-op已宣布他们抵制Facebook这一社交网站巨头的立场，并签署了参加“停止仇恨换利润”StopHateForProfit的活动。

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参加这一抵制在Facebook平台做广告活动的公司必须在７月份停止在脸书平台上做付费广告。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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