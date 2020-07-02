加拿大养老院新冠病毒感染死亡人数高？多伦多大学魏晓林教授：急需制定养老院应对纲领指南

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“政府应该立即设立针对养老院应对新冠疫情的小组。这个小组急需制定指导纲领，以防止新冠病毒在老人院传播、爆发，保护高危人群 ～ 魏晓林”

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嘉宾：多伦多大学 Dalla Lana 公共卫生学院 全球卫生政策讲座教授魏晓林

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魏晓林教授采访：

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加广中文台YouTube频道：采访多伦多大学魏晓林教授

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最近这两周，新冠病毒在加拿大爆发状况有所缓和，不少地区重启。而人们也开始检讨，应对疫情当中存在的一些问题，以及时总结经验教训。

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加拿大养老院死亡人数占总死亡人数比例过高的问题，就是大家讨论的话题之一。

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上周，加拿大卫生信息研究所的信息显示，截止至5月25日，新冠病毒死亡者中，养老院老人占了总死亡人数的81%。而经合组织成员国中，养老院老人因新冠病毒死亡人数平均占了总数的42% —— 可见，加拿大这个数字是经合组织成员国平均数字的近两倍。

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针对这个问题，魏晓林教授认为，这是加拿大养老院/长期护理院系统多年存在的问题的显现，比如养老院拥挤的问题，政府投资不够的问题，人手不足的情况，导致这次疫情爆发后，部分养老院的状况非常糟糕，有些最终要依赖军队介入才缓和了危机。

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魏教授同时认为，大家对于81%这个数字也不需要过分解读，可能是加拿大的分母比较小，也可能统计方式上、或标准有些差异。

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不过，在经合组织各国应对新冠病毒爆发的报告中，将16个成员国针对老人院采取的措施做了一个分析，并将这些国家分为了四个级别。

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其中，加拿大虽然采取了一些措施，比如给老人院医护一定的补贴等，但是，显然措施远远不够。

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魏教授介绍说，做得最好的国家如澳洲，奥地利，斯洛文尼亚，它们采取的措施更为到位，包括在老人院设立隔离区域，广泛测试，包括进出养老院的护工等，并且会对医护人员进行针对性的培训 —— 而这几个国家的死亡率也是最低的。

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面对民众对于加拿大老人院在新冠病毒爆发中死亡率高的批评，魏教授认为，省政府中，包括安大略和魁北克省政府的行动是迟缓的。对于新冠病毒的认知，大家都有一个学习的过程。现在，我们更应该做的，是对养老院的老人、护工等定期进行检测，对于护工在不同养老院工作要有限制等，在这些方面加强。

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迫切需要：联邦应制定养老院防治新冠病毒指导纲领

加拿大大总理特鲁多在被问及此事之后表示，养老院系统属于省政府的管辖范围，但是联邦政府愿意与各省合作，在尊重省级管辖权的前提下，提供资金和标准制定方面的支持。

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魏晓林教授表示，政府现在有很多“专项工作小组”，应该立即设立针对养老院应对新冠疫情的小组。这个小组应该制定指导纲领，以防止新冠病毒在老人院传播、爆发，保护高危人群。

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之后，省政府和联邦政府应根据这个纲领，对养老院加强资源投入，人员配置和培训，检测能力等 —— 联邦制定一个行动纲要，这是非常重要而且迫切需要的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管媒体曾报道，有人呼吁将老人院统一由政府管理，但魏教授认为，加拿大养老院的所有权，有些是政府的，有些是私人的，有些是非政府机构的，所以，究竟谁来拥有养老院是个复杂的问题，而如何来运营管理养老院才是更为急迫的问题。

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在养老院运营方面，政府可以做的很多，比如它可以制定政策，它可以设立监督机构，定期评估等，这些都可以好好保护新冠病毒疫情下的高位人群。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

“新冠病毒爆发也影响了我的研究”

今年年初，魏晓林教授的一个研究课题得到了加拿大政府CIHR的项目资助，主要是研究第三世界国家新冠病毒疫情应对。

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魏教授最终选择了菲律宾和斯里兰卡作为研究针对对象，主要内容是针对当地对于医院与社区病例跟踪与发现， 还有制定标准，以及操作的问题，比如一旦发现病例，如何第一时间进行隔离等。

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目前，在菲律宾，相关的指南已经制定好了，下一步要在两个省进行试点。

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而在斯里兰卡，他们也和当地的国家卫生部共同合作，也同样在做类似的指南。

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不过，新冠病毒疫情在当地爆发，马尼拉整个城市正在隔离，魏教授因此无法前往实地做调研或是对当地人员进行培训，所以，必须进行一些调整，通过互联网来进行培训和评估，然后通过电话和其他的社交媒体来进行跟踪。

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魏教授表示，新冠疫情改变了很多传统上的加强质量监控和监督的方式方法。

不过，这种线上的方式，对以后加拿大的医院等机构制定标准评估，培训，以及政策制定等方面，也是适用的。

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