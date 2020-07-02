在加拿大的无证外籍劳工成新冠肺炎防疫盲点

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加拿大每年需要大量来自亚洲和拉丁美洲国家的外籍季节工在加拿大蔬菜水果农场和海鲜加工厂工作，以满足春夏秋三季对季节工人的用工需要。加拿大移民部每年都处理和发放大量外籍季节工人的临时工作签证。

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黑下来

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但一些来到加拿大的外籍工人在其工作签证到期后选择继续留在加拿大，由于他们的工作签证过期，他们就成了无证外籍工人在加拿大黑了下来。

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有加拿大西红柿之都之称的安大略省南部Leamington地区是加拿大外籍工人的用工大户。在离Leamington市中心不远的街区，可以看见一些年久失修的住房，那里往往成为没有有效工签的外国人的居住点。

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居住条件差

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加拿大广播公司记者报道说，在一幢门窗变形、墙皮脱落、屋顶防雨油毡片卷曲的房子里住着约二十名外籍工人，他们中大多数没有有效的工作签证。

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这些外籍劳工虽然害怕感染COVID-19病毒肺炎，但他们不敢去做新冠病毒核酸检验，因为担心核酸检验必须提供的个人信息会暴露他们没有合法身份、进而会被加拿大移民局递解出境。

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危地马拉男子

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一位今年43岁、一年前从危地马拉来加拿大打工的外籍男子说，他的工作签证已经过期。就是没有被移民部门发现非法身份的问题，一旦有病他也没钱支付住院和医疗费用，没有有效的工作签证也就没有医疗保险。 他明知这种危险但仍然在Leamington地区几个蔬菜农场穿梭打工，他需要钱养活在危地马拉的妻子和11个孩子。

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Leamington和相邻的Kingsville是安大略省COVID-19病毒肺炎集中爆发的地区，而那些集中居住的外籍工人是新冠病毒疫情最严重的群体。有上千名外籍工人COVID-19病毒检测阳性，其中三名来自墨西哥的外籍工人死于新冠病毒肺炎。

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Leamington和相邻的Kingsville地区到处是成片的蔬菜农场、大棚农场和酒庄葡萄园；共有175个需要雇用外籍季节工的农场和酒庄，雇用着约8千名持有效工作签证的外国季节工。

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黑工众多

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加拿大联邦政府和安大略省政府已经采取了方便农场工人接受新冠病毒检测、为需要进行隔离的外国季节工提供基本工资收入等措施，但这些措施面向的只是持有有效工作签证的外籍工人，那些没有有效身份的外籍工人既不会去接受COVID-19病毒肺炎检测、得病后不会有公费医疗、隔离防疫的2个星期也无法得到政府提供的基本工资。

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公共卫生和防疫专家们指出，不采取有效措施解决没有合法工签、没有身份的外籍工人面临的上述几个实际问题，安大略省南部农场集中地区的COVID-19病毒肺炎防疫工作就存在巨大漏洞。

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Leamington市长Hilda MacDonald 引用专家们估算的数字说，Leamington地区没有身份的外籍工人数量多达2千人。

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工会组织United Food and Commercial Workers Union的负责人Santiago Escobar不但认同上述外籍黑工的数字，而且指出当地提供临时工的公司用的净是没有工签的外国人，这是谁都知道的事情。

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一些临时工公司付现金给外籍临时工，以避开劳动法有关最低工资、工作安全保险、年假、失业金、退休金等规定。结果是这些临时工公司雇用的临时工就是出现感染新冠病毒的症状也仍然被要求继续工作，当症状严重到无法工作的时候他们就处于既没有收入、也没人管他们隔离防疫期间食宿问题的境地。

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RCI with Jonathon Gatehouse • CBC News

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