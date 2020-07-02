新冠疫情(7月2日)：全球感染 1086万，加拿大 10.4 万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到 7 月 2日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2916 174 阿尔伯塔省 8108 154 萨斯喀彻温省 785 13 曼尼托巴省 325 7 安大略省 35370 2720 魁北克省 55593 5541 纽芬兰与拉布拉多 261 3 新不伦瑞克省 165 2 新斯科舍省 1064 63 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 104 643 8677

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球感染 1086万，加拿大 10. 4 万

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada 的数据，截止到 12点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球累计感染人数超 1086万，与一天前相比增加 0.5%；

死亡人数超 52 万 ，日增 0.2 %；

痊愈人数超过 587. 1万，日增 0.8%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全国累计病例 104 643，新增 372 例，日增率 0.4%；

死亡人数 8677 人, 新增 14 例，日增率 0.2% ；

痊愈人数 68 217 人，新增 471，日增率 0.7%。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada