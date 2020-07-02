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新冠疫情(7月2日)：全球感染 1086万，加拿大 10.4 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月2日（星期四）12:20

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加拿大实时疫情

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截至到 7 月 2日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2916 174
阿尔伯塔省 8108 154
萨斯喀彻温省 785 13
曼尼托巴省 325 7
安大略省 35370 2720
魁北克省 55593 5541
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 165 2
新斯科舍省 1064 63
爱德华王子岛 27 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 104 643 8677

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 1086万，加拿大 10. 4

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根据 Radio Canada   的数据，截止到 12点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超 1086万，与一天前相比增加  0.5%；
  • 死亡人数超  52 万 ，日增  0.2 %；
  • 痊愈人数超过 587. 1万，日增  0.8%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  104 643，新增 372 例，日增率  0.4%；
  • 死亡人数   8677 人,  新增 14 例，日增率  0.2% ；
  • 痊愈人数   68 217 人，新增 471，日增率  0.7%。

（Radio-Canada）

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