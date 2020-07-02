美国 6 月就业增长创纪录 (Shutterstock / winnond)

美国就业市场强劲反弹: 6月增加工作创纪录

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月2日（星期四）11:31
更新 2020年7月2日（星期四）11:35

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星期四（7月2日）美国发布的官方统计数据显示，随着商家和企业的重启，美国经济在 6 月份创造的就业机会达到创纪录水平，这是美国连续第二个月就业增长，显示出尽管部分地区仍疫情严重，但美国经济的总趋势是在持续复苏。

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就业数据远好于预测

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美国劳工部的报告说，6 月份美国就业人数增加了 480 万，失业率从 5 月份的 13.3% 降到 6 月份的  11.1%。

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而之前路透社调查的经济学家们的预测是，6 月份美国将增加就业 300 万人，失业率为 12.3%。

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新的数据远好于经济学家们的预期。

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路透社报道说，这个数字是自 1939 年华盛顿开始监测就业数据以来，最高的单月就业增长记录。

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随着商家和企业重启，美国经济在复苏 （PHOTO : ASSOCIATED PRESS / MARK LENNIHAN）

另外，美国 劳工部还修订了 5 月份的就业记录，从最初公布的 250 万，修订为 5 月份就业人数增加 270 万。

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美国的就业受到新冠疫情严重打击，今年 2 月份时美国的失业率为 3.5%,  4 月份则飙升到  14.7%,  随后 5 月回落到 13.3%，6 月进一步回落到 11.1%。

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加拿大同样趋势

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加拿大的就业市场在遭受新冠打击后也在反弹。

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加拿大统计局在 6 月初公布的数据显示，继 3 月和 4 月总共失去了超过 300 万个工作职位后，加拿大经济在 5 月出人意料地大增了 29 万个职位，而且大部分是全职工作。

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（Reuters，Radio-Canada）

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