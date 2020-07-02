美国弗吉尼亚州里士满的纪念碑大街上，一名工人将被涂料喷涂的海军军官Matthew Fontaine Maury雕像固定的一辆卡车上

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发表 2020年7月2日（星期四）12:18

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2020年7月2日，星期四，美国弗吉尼亚州里士满的纪念碑大街上，一名工人将被涂料喷涂的海军军官Matthew Fontaine Maury雕像固定的一辆卡车上。 (AP Photo/Steve Helber)

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