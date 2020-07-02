香港国安法开始实施，加拿大温哥华发生示威抗议

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7月1日是香港国安法在香港实施第一天。港人每年举行的七一游行今年未获批准，但是仍有大批示威者在铜锣湾等地举行集会和游行。示威活动一直持续到夜里。警方用胡椒喷雾、催泪弹和高压水龙驱散人群，逮捕大约370人，其中10人的被捕原因是违反国安法。

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在太平洋另一边的温哥华市也发生了示威活动。示威者游行至中国驻温哥华总领事馆，抗议香港国安法的实施。7月1日是加拿大国庆节。示威者之一、在香港出生的新民主党议员关慧贞说，她为自己是加拿大公民感到自豪，但是今天，她的心情沉重而悲哀。

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关慧贞说，香港国安法对危害国家安全等罪行的定义很模糊。如果她正在参加的活动 — 集会抗议，表达自己的观点，批评政府的立场或作为 — 发生在香港，就可能被定罪。

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在加拿大参加反对中国政府的游行就安全了吗？香港国安法第38条

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实际上，香港国安法第38条规定，“不具有香港特区永久性居民身份的人在香港特区以外针对香港特区实施本法规定的犯罪的，适用本法”。 这意味着，身为加拿大公民的关慧贞昨天在温哥华参加示威游行，同样可以被视为犯法，如果进入香港或与中国签有引渡协议的国家，就可以被起诉或引渡。

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加拿大外交部在该法实施前一天更新其旅行警示网站，提醒在香港生活的加拿大公民，香港国安法的实施可能使他们面临更大的被任意拘押和引渡到大陆受审的风险。

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按照香港国安法，犯有颠覆国家政权、分裂国家、组织实施恐怖活动和勾结境外势力危害国家安全这四类罪行的人，可被送往中国大陆审判，罪行严重者可被判处十年以上甚至无期徒刑。

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英国政府也立即提高了香港旅行警示。同时英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，香港国安法损害了香港的高度自治，侵蚀了《中英联合声明》所保障的自由与权利。英国政府将信守对香港人的承诺，向他们提供帮助，包括让拥有英国国民海外护照的香港人在英国生活和工作，并获得英国国籍。

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澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）星期四也表示，澳大利亚政府正在考虑向香港人提供“安全港湾”的政策。

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台湾政府星期三宣布正式成立“台港服务交流办公室”，为进入台湾并需要协助的香港人提供服务和基本照顾。

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美国众议院通过制裁法案

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美国众议院星期三（7月1日）全票通过《香港自治法》法案，授权美国政府制裁支持损害香港自治的中国官员以及与他们有业务往来的银行等个人和实体。这项法案在正式成为法律之前还需要参议院通过和美国总统签字。

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美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在星期三的新闻发布会上特别提到了香港国安法第38条。他说，该法适用于在香港以外的非香港居民，这意味着美国人以及所有国家的人都被包括在内。这是无法想象的。

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美国商务部长罗斯说，把亚洲总部设在香港的企业可能会重新考虑，香港国安法开始实施后，这个城市是否还是适合作总部所在地。

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中国外交部发言人表示外部压力不会动摇中国政府的决心，并要求美国政府停止干涉中国内政。他说，如果美国实施《香港自治法》，中国将采取有力的反制措施。

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中国驻英国大使馆表示反对英国向持有英国国民海外护照的香港居民提供更多居留权利，称此举违反国际法并违背自己的承诺。

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（RCI with CBC News, CP，AP，Global News，BBC）

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