魁北克省今年龙虾大 “丰收”， 大量出口美国

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今年的龙虾捕捞期已经开始，在魁北克省的玛格达琳群岛 – îles de la Madeleine，渔民们对市场情况非常高兴。

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龙虾业一直是该地区的一大经济支柱，玛格达琳群岛的渔民今年下海的时间比加拿大大西洋省份的渔民要早了一个星期。

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龙虾比往年多很多

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希拉尔·切瓦里（Hilaire Chevarie）是船队 L’Accalmie II 的船长，他说，今年我们本来担心新冠疫情会带来严重打击，但现在看一切大好。

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他说，从龙虾的捕获量看，今年有可能成为当地最好的捕捞季之一，今年的龙虾量很多，我们一直在不停地捕捞，从来没见过这么多的龙虾。

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在龙虾季开始时，玛格达琳群岛的龙虾在码头上的批发价定为 6.40 加元/磅，略低于去年的平均价格 6.64 加元/磅，但切瓦里表示，这没多大关系，今年捕捞的数量更多，可以弥补价格上的损失。

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美国市场需求高

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由于新冠疫情，中国等市场对龙虾的需求大大降低，但加拿大的龙虾一直是 42％ 出口美国。

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玛格达琳群岛的魁北克省议员乔伊·阿索诺（Joël Arseneau）说，原来我们担心疫情会 “削弱” 美国人对加拿大龙虾的胃口，但情况相反。

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他说：

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令人惊讶的是，龙虾一上市就卖得很好，尤其是头几周，从而使渔民们很快就收回了出海的运营费用，开始盈利。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛格达琳岛的渔民们在去年创造了龙虾的销售记录，去年的销售额达到 7850 万加元，今年的销售业绩估计也会好于预期。

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捕捞期 9 周

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加拿大广播公司报道说，龙虾的捕捞期为 9 个星期，通常捕捞量的 50％ 是在开始捕捞后的头三个星期内完成的。

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魁省议员乔伊·阿索诺说：

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今年捕捞季的头三周，我们已经捕获了去年总捕获量的一半，而且出售价格也相当不错。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

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