专访平权会行政总监江永聪：歧视亚裔事件继续升高，只做个“模范移民”是不够的

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“170宗投诉中，言语辱骂、骚扰最为常见，更为过分的行为还有在亚裔面前吐口水、咳嗽（17%），而有5%涉及暴力殴打。”

联邦遗产部资助下设立的全国性 五月底，本台曾经报道，在 “新冠病毒相关种族歧视报告” 平台正式上线。

而仅仅是在六月份，网站共收到了 170 宗亚裔投诉，意味着平均每天有 5 宗以上针对亚裔和华裔的歧视骚扰事件。再加上之前收到的投诉，令今年针对亚裔的歧视事件达到 300 宗。

这令组织者、加拿大华裔平权会多伦多分会行政总监江永聪感到非常吃惊和不安，认为这很可能只是冰山一角。

加广中文台YouTube采访：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

六月收到歧视抱怨170宗

六月份投诉的歧视骚扰事件中，有61%是针对亚裔女性，可见当中包含了性别主义问题。

而报告中的歧视行为中，言语辱骂、骚扰最为常见，更为过分的行为还有在亚裔面前吐口水、咳嗽（17%），而有5%涉及暴力殴打。

而从其余分布看，加拿大最大省份安大略省占了 55% ，不列颠哥伦比亚（ BC ）省占了 19% ，魁北克为 12% ，其他省份占了 11% 。

而在谈到因新冠病毒引发的针对亚裔 / 华裔歧视时，江永聪表示，加拿大社会对于华裔的歧视是有历史根源的，系统性歧视也一直存在，比如就业市场，职场天花板等。

江永聪表示，平权会希望在这段时间集中收集证据，并会在适当的时候，将证据交给相关部门，以促成社会变革。

而在最近这段时间，平权会也和 “ 黑人的命也是命， Black Lives Matter” 等少数族裔平权活动联系，并表示会相互支持声援。

华裔的模范移民迷思

最后，江永聪也表达了一些遗憾，认为还有部分华裔不愿意承认族裔受到的歧视，更不愿意承认加拿大存在系统性的种族歧视，并相信华裔是 ” 模范移民 ” 的说法。

江永聪提醒大家，模范移民也是当时的白人统治者分化少数族裔的手法，需要格外警惕。

相关阅读：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada