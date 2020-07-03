专访平权会行政总监江永聪：歧视亚裔事件继续升高，只做个“模范移民”是不够的

“170宗投诉中，言语辱骂、骚扰最为常见，更为过分的行为还有在亚裔面前吐口水、咳嗽（17%），而有5%涉及暴力殴打。”
五月底，本台曾经报道，在联邦遗产部资助下设立的全国性“新冠病毒相关种族歧视报告”平台正式上线。
而仅仅是在六月份，网站共收到了170宗亚裔投诉，意味着平均每天有5宗以上针对亚裔和华裔的歧视骚扰事件。再加上之前收到的投诉，令今年针对亚裔的歧视事件达到300宗。
这令组织者、加拿大华裔平权会多伦多分会行政总监江永聪感到非常吃惊和不安，认为这很可能只是冰山一角。
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六月收到歧视抱怨170宗
六月份投诉的歧视骚扰事件中，有61%是针对亚裔女性，可见当中包含了性别主义问题。
而报告中的歧视行为中，言语辱骂、骚扰最为常见，更为过分的行为还有在亚裔面前吐口水、咳嗽（17%），而有5%涉及暴力殴打。
而从其余分布看，加拿大最大省份安大略省占了55%，不列颠哥伦比亚（BC）省占了19%，魁北克为12%，其他省份占了11%。
而在谈到因新冠病毒引发的针对亚裔/华裔歧视时，江永聪表示，加拿大社会对于华裔的歧视是有历史根源的，系统性歧视也一直存在，比如就业市场，职场天花板等。
江永聪表示，平权会希望在这段时间集中收集证据，并会在适当的时候，将证据交给相关部门，以促成社会变革。
而在最近这段时间，平权会也和“黑人的命也是命，Black Lives Matter”等少数族裔平权活动联系，并表示会相互支持声援。
华裔的模范移民迷思
最后，江永聪也表达了一些遗憾，认为还有部分华裔不愿意承认族裔受到的歧视，更不愿意承认加拿大存在系统性的种族歧视，并相信华裔是”模范移民”的说法。
江永聪提醒大家，模范移民也是当时的白人统治者分化少数族裔的手法，需要格外警惕。
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