7月1日，加拿大新移民在线入籍。/Justin Tang

加广中文台一周报道精选：新移民疫情中在线宣誓入籍；国安法在香港实施，加拿大回应

作者 梁彦 |
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发表 2020年7月3日（星期五）17:39
更新 2020年7月3日（星期五）17:48

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根据 Radio Canada   的数据，截止到 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:
全球累计感染人数超 1109 万，死亡人数超  52. 6 万

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加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  105 026 人，新增 254 例，日增率  0.2%
  • 死亡人数   8710 ,  新增 20 例，日增率  0.2% 
  • 痊愈人数   68 651 人，新增 304，日增率  0.4%

加拿大新移民虚拟形式宣誓入籍

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本周三，七月一日是加拿大的国庆节。每年的这个日子，加拿大移民和公民部都会在主要城市举行大型的入籍宣誓仪式，见证移民宣誓成为加拿大公民的庄严时刻。
2020年的国庆节由于COVID-19病毒肺炎疫情的影响，这个有特殊意义的公民宣誓仪式不得不采用虚拟方式进行。

今年，上千名移民通过视频方式宣誓成为加拿大公民。加拿大联邦政府总理特鲁多、移民和公民事务部长Marco Mendicino都表示了祝贺。

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国庆节上千名移民视频宣誓成为加拿大公民

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加拿大疫情放缓但不容放松
加拿大政府禁止外国人入境的枢密令本应在630日夜1159分到期。但是加拿大边境服务署说，这项规定将被延长到731日。机组人员，外交官，加拿大公民的直系亲属，留学生和某些季节工不在禁令范围内，仍可入境。
https://youtu.be/XbS0tcDdCBo

专访平权会行政总监江永聪：歧视亚裔事件继续升高，只做个“模范移民”是不够的

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魁北克省今年龙虾大 “丰收”， 大量出口美国

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香港国安法实施：加拿大暂停引渡协议回应
加拿大外长商鹏飞 (François-Philippe Champagne) 星期五（73日）宣布，因《香港国安法》开始实施，加拿大从现在起暂停与香港的引渡协议，并将在敏感物资出口上把香港和中国大陆等同对待。后一项意味着敏感军用产品将被禁止出口到香港。

加拿大对香港国安法的回应：暂停与香港的引渡协议和军用物资出口

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71日是香港国安法在香港实施第一天。港人每年举行的七一游行今年未获批准，但是仍有大批示威者在铜锣湾等地举行集会和游行。示威活动一直持续到夜里。警方用胡椒喷雾、催泪弹和高压水龙驱散人群，逮捕大约370人，其中10人的被捕原因是违反国安法。

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