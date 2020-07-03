加广中文台一周报道精选：新移民疫情中在线宣誓入籍；国安法在香港实施，加拿大回应

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根据 Radio Canada 的数据，截止到 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:

全球累计感染人数超 1109 万，死亡人数超 52. 6 万

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加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 105 026 人，新增 254 例，日增率 0.2% ；

死亡人数 8710 人 , 新增 20 例，日增率 0.2% ；

痊愈人数 68 651 人，新增 304 ，日增率 0.4% 。

加拿大新移民虚拟形式宣誓入籍

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本周三，七月一日是加拿大的国庆节。每年的这个日子，加拿大移民和公民部都会在主要城市举行大型的入籍宣誓仪式，见证移民宣誓成为加拿大公民的庄严时刻。

但 2020 年的国庆节由于 COVID-19 病毒肺炎疫情的影响，这个有特殊意义的公民宣誓仪式不得不采用虚拟方式进行。

今年，上千名移民通过视频方式宣誓成为加拿大公民。加拿大联邦政府总理特鲁多、移民和公民事务部长Marco Mendicino都表示了祝贺。

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加拿大疫情放缓但不容放松

加拿大政府禁止外国人入境的枢密令本应在 6 月 30 日夜 11 点 59 分到期。但是加拿大边境服务署说，这项规定将被延长到 7 月 31 日。机组人员，外交官，加拿大公民的直系亲属，留学生和某些季节工不在禁令范围内，仍可入境。

https://youtu.be/XbS0tcDdCBo

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香港国安法实施：加拿大暂停引渡协议回应

加拿大外长商鹏飞 (François-Philippe Champagne) 星期五（ 7 月 3 日）宣布，因《香港国安法》开始实施，加拿大从现在起暂停与香港的引渡协议，并将在 “ 敏感物资 ” 出口上把香港和中国大陆等同对待。后一项意味着敏感军用产品将被禁止出口到香港。

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7 月 1 日是香港国安法在香港实施第一天。港人每年举行的七一游行今年未获批准，但是仍有大批示威者在铜锣湾等地举行集会和游行。示威活动一直持续到夜里。警方用胡椒喷雾、催泪弹和高压水龙驱散人群，逮捕大约 370 人，其中 10 人的被捕原因是违反国安法。

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