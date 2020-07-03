持枪闯入加拿大总督府的男子被指控22项罪名

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加拿大皇家骑警星期五（7月3日）上午召开新闻发布会，披露关于持枪男子闯入总督府事件的细节。警方没有透露他的姓名，但CBC等媒体从其他渠道得知他名叫克里.赫伦（Corey Hurren），今年46岁。他今天上午第一次出庭，被指控22项罪名，包括拥有限制性武器，为危险目的拥有武器和威胁他人。

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加拿大国防部已证实，赫伦是加拿大军队北方巡逻队“加拿大游骑兵”的一员。这支部队的主要任务是在北方和沿海等人烟稀少的地区巡逻，协助警方和正规部队。赫伦过去没有犯罪记录。皇家骑警副总监麦克.杜赫姆（Mike Duheme）在新闻发布会上说，警方大致了解他闯入总督府的动机，但因调查正在进行，目前不便公开。另外，警方可以肯定他是单独行动。

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一个半小时劝降

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赫伦在星期四早上6点半左右开车从一道边门闯进总督府院内，开进一百多米后持枪下车步行。他先去了玫瑰园，在那里藏了三分钟以后走向温室。这个温室位于总督官邸背后，离总理特鲁多一家借住的别墅也不远。但是当时他们都不在。杜赫姆在新闻发布会上强调说，总理一家和总督没有遇到任何危险。

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赫伦在游荡十几分钟后被拦住。警察在和他对话一小时42分钟后终于说服他放下武器投降。杜赫姆说，他为警察的表现感到自豪。他们的行动迅速有效，成功地运用了消解冲突的技巧来处理这起突发事件，没有让任何人受伤。

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来自曼尼托巴省乡村的小业主

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根据来自网络的信息，赫伦来自曼尼托巴省一个人口不到三百的小村博斯曼。他是一家做香肠的小公司的老板，也是当地狮子会的成员。他在自己公司的脸书主页上说，他九十年代末曾经在加拿大炮兵服役，驻扎在育空地区，最近加入了游骑兵。

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根据他在社交网站上的自我介绍，他是当地土生土长的农家子弟，在畜牧业和肉类加工业干了二十多年后才开了自己的公司。他在大学里学的是电脑。

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他在自己公司的脸书主页上发的帖子最近主要在谈论疫情，担心经济，看起来并无异常之处。

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村民大吃一惊

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博斯曼位于温尼伯市西北部不到四百公里处，靠近萨斯喀彻温省边界。这是虽然是曼尼托巴省中部，但却是该省农耕地的最北端。昨天早上发生在渥太华的事让村民们吓了一跳。

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村长帕卡马尼尤克（Walter Pacamaniuk）和赫伦没有私交，但是对他的印象挺好。他待人和蔼，他做的蒜味香肠也很受顾客欢迎。

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曾撰写加拿大游骑兵历史专著的加拿大学者惠特尼.莱肯鲍尔（Whitney Lackenbauer)也很惊讶。他说，他在过去二十年中遇到过的游骑兵没有一个像是会干出这种事的人。他们进入总督府总是为了接受奖励和荣誉。

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莱肯鲍尔介绍说，游骑兵来自各行各业，从公务员到渔民，从猎人到工程师。但是他们通常都是当地很受尊敬的人。另一个共同特征是非常了解服役地区的地形。

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(RCI with CP, CBC News, Laura Glowacki， Ian Froese)

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