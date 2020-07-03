新冠疫情(7月3日)：全球感染 1109万，加拿大 10. 5 万

加拿大实时疫情
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截至到 7月 3日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|2940
|177
|阿尔伯塔省
|8202
|155
|萨斯喀彻温省
|795
|14
|曼尼托巴省
|325
|7
|安大略省
|35535
|2729
|魁北克省
|55682
|5560
|纽芬兰与拉布拉多
|261
|3
|新不伦瑞克省
|165
|2
|新斯科舍省
|1064
|63
|爱德华王子岛
|27
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|1
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|105 026
|8710
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染 1109万，加拿大 10. 5 万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超 1109 万，与一天前相比增加 1%；
- 死亡人数超 52. 6 万 ，日增 0.4 %；
- 痊愈人数超过 600. 6万，日增 1.2%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 105 026 人，新增 254 例，日增率 0.2%；
- 死亡人数 8710 人, 新增 20 例，日增率 0.2% ；
- 痊愈人数 68 651 人，新增 304，日增率 0.4%。
（Radio-Canada）
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