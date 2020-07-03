新冠疫情(7月3日)：全球感染 1109万，加拿大 10. 5 万

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加拿大实时疫情

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截至到 7月 3日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2940 177 阿尔伯塔省 8202 155 萨斯喀彻温省 795 14 曼尼托巴省 325 7 安大略省 35535 2729 魁北克省 55682 5560 纽芬兰与拉布拉多 261 3 新不伦瑞克省 165 2 新斯科舍省 1064 63 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 1 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 105 026 8710

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 1109万，加拿大 10. 5 万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超 1109 万，与一天前相比增加 1%；

死亡人数超 52. 6 万 ，日增 0.4 %；

痊愈人数超过 600. 6万，日增 1.2%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 105 026 人，新增 254 例，日增率 0.2%；

死亡人数 8710 人, 新增 20 例，日增率 0.2% ；

痊愈人数 68 651 人，新增 304，日增率 0.4%。

（Radio-Canada）

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