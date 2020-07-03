魁北克省足协7月2日组织了一场蒙特利尔南岸的女子足球赛，赛前规定球手们必须洗手，以防止 COVID-19 (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

新冠疫情(7月3日)：全球感染 1109万，加拿大 10. 5 万

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月3日（星期五）14:55

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到 7月 3日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2940 177
阿尔伯塔省 8202 155
萨斯喀彻温省 795 14
曼尼托巴省 325 7
安大略省 35535 2729
魁北克省 55682 5560
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 165 2
新斯科舍省 1064 63
爱德华王子岛 27 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 1 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 105 026 8710

*信息来源：Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球感染 1109万，加拿大 10. 5

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Radio Canada   的数据，截止到 14 点，全世界的新冠病毒病例统计:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全球累计感染人数超 1109 万，与一天前相比增加  1%；
  • 死亡人数超  52. 6 万 ，日增  0.4 %；
  • 痊愈人数超过 600. 6万，日增  1.2%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 全国累计病例  105 026 人，新增 254 例，日增率  0.2%；
  • 死亡人数   8710 人,  新增 20 例，日增率  0.2% ；
  • 痊愈人数   68 651 人，新增 304，日增率  0.4%。

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Québec s'allie aux municipalités pour mieux gérer les matières organiquesAfflux aux frontières en ce jour d’ouverture de la bulle atlantiqueAssurer le transport aérien régional, mais pas grâce à une compagnie d'État, dit le PLQ22 accusations pour l'homme armé arrêté à Rideau HallCertaines personnes asymptomatiques à la COVID-19 commencent à être dépistées au QuébecUNIS a décidé de se retirer et nous l’appuyons, dit TrudeauLe Canada suspend son traité d'extradition avec Hong KongInconduite sexuelle dans le sport électronique : le tournoi de jeux de combat EVO annuléRepenser la mondialisation, le libre-échange et le commerce mondialNestlé vend ses activités canadiennes d’eau embouteillée
How fashion retailers are surviving COVID-19 on the long road back to normalcyIran dumps Flight 752 investigator after he suggests Tehran kept airspace open to conceal 'imminent' attackThe rise of Wexit: Why internal party unity may soon be the least of the Conservatives' problemsNFL's Washington team undergoing 'thorough review' of Indigenous-slur nicknameSome good news from around the worldFederal government, WE Charity agree to part ways on summer student grant programEarly Atlantic pandemic bubble travellers face long lineupsCAF member arrested on Rideau Hall grounds faces 22 chargesNo official U.S. approach to question Prince Andrew over Epstein investigation, U.K. PM saysAlberta health minister orders review 4 years after noose hung at Grande Prairie hospital