这不合理：新斯科舍省长批评中国要求加拿大龙虾出口商承担新冠病毒责任的新规

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新斯科舍省长斯泰凡.麦科内尔（Stephen McNeil）说，他认为要求加拿大龙虾出口商承担新冠病毒责任是不合理的。

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自从北京新发地市场在切进口三文鱼的砧板上发现新冠病毒后， 中国加强了对进口海鲜的随机检测，最近更要求向加拿大出口活龙虾或冷冻龙虾的公司签署声明，除保证龙虾不含新冠病毒外，还要保证一旦在中国被发现有问题时需承担责任。

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中国是加拿大龙虾的第二大出口市场，而运往中国的龙虾绝大部分出自新斯科舍省。但是关于承担责任的这项规定使该省出口商不知所措。他们说，龙虾进入中国市场后，如何运输、零售和处理，期间是否发生问题是他们无法控制的。更重要的是，没有人能告诉他们“承担责任”具体意味着什么，是否会使他们成为目前加中关系紧张的替罪羊。新斯科舍省海产联盟正在为此咨询律师。

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另外，没有证据显示海鲜能携带和传染新冠病毒。

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中方表示，所有向中国出口海鲜的国家都遵守同样的规定。目前新斯科舍省已有出口商为使龙虾顺利入关签署了声明。

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（CBC News, Paul Withers）

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