港版国安法让民运人士罗冠聪避走他国

香港民主运动知名人士罗冠聪在中国人大常委会紧急批准港版国安法后的第二天通过社交媒体Facebook证实,他在美国国会就北京政府用港版国安法铁腕治港的问题作证后、已经选择到一个他不愿意透露名字的地方落脚。

今年26岁的罗冠聪在Facebook上发帖说,作为一个面对世界为香港发声的维权人士他有两个选择,一个是保持沉默,一个是继续为香港发声、就中国的铁腕扩张措施告诫国际社会。当他同意在美国国会就中国铁腕治港问题作证时他就已经做出了选择。

在通过社交媒体WhatsApp回答记者问题时,罗冠聪说他所以不愿透露他在哪个地区落脚是出于对安全风险的评估。

七月一日在港版国安法生效后的第一天,香港警方逮捕了370人,其中10人涉嫌触犯港版国安法。

触犯港版国安法可能会受到的最严厉处罚是无期徒刑。

不少观察家们认为,随着港版国安法的生效,香港一国两制政治制度已经结束;北京政府原来保证的香港民主和自由制度50年不变的承诺已被废弃。

有三十万加拿大人居住在香港,加拿大联邦政府在密切关注香港局势。

RCI with The Associated Press、CBC News

