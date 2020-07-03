特斯拉汽车售量远低丰田但市值却超过丰田

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世界知名的电动汽车制造商特斯拉在星期三成为世界市值最高的汽车制造公司。

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星期四特斯拉公布的财报显示，在刚刚过去的季度其交付给客户的电动汽车数量达到9万零650辆，比关注特斯拉公司表现的市场分析师们预期的7万4千1百30辆的数字有了大幅度增加。

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结果是特斯拉股票价格应声猛升9%，达到每股1218美元的高位。这让特斯拉公司在纳斯达克股市的市值达到2070亿美元，成为市值最高的世界汽车制造商。比美国三大汽车巨头通用、福特和克莱斯勒的市值加在一起还要值钱。

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相比之下，虽然日本丰田汽车公司去年在全世界市场售出了8百95万8千4百23辆汽车，差不多是特斯拉售出的36万7千5百辆汽车的25倍，但丰田汽车公司的市值却只有2030亿美元。

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看来，投资者们相信汽车行业的未来属于利用高科技的电动汽车。

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专家们指出，虽然特斯拉这个汽车交货数字仍然比去年同期的交货数字低了5%，但投资者们认为在COVID-19病毒肺炎疫情下，特斯拉的表现已经相当不俗，特别是与业内同行相比更是这样。

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最新的统计数字显示，6月份美国的汽车销售量比去年同期猛跌了27%。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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