越来越多的人愿意购买本地产品 （PHOTO : ISTOCK）

魁省 58%的人愿意多买本地产品，但实际只有 27%的人这么做

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月3日（星期五）17:20
更新 2020年7月3日（星期五）17:24

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在新冠疫情期间，购买本地产品，支持本地经济是一大讨论题目。

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然而，根据民意调查公司莱格（Léger）公司最近的一项调查，在魁北克省，尽管有 58％ 的人表示，自己打算在今后几个月内加大购买本地产品的力度，但只有 27％ 的人在疫情期间的确增加了购买本地产品的比例。

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价格的重要性

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说了不做，对于其中的原因，蒙特利尔大学商学院  HEC 的退休教授雅克·南特尔（Jacques Nantel）说:

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消费者们是否购买当地产品，在很大程度上要看价格，参加调查的受访者表示，他们只愿意为本地产品平均多付 5％的费用，更多就不会付了。

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什么是本地的产品？

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什么是 “本地产品”？对于这一概念一直存在争议。

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雅克·南特尔教授表示，对于食品来说，其产地决定是否为本地产品，其他类型的产品，情况则比较复杂。

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如何推销本地产品？

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魁北克省的奶酪在市场上很受欢迎 （PHOTO : RADIO-CANADA / ALLISON VAN RASSEL）

那么，如何才能更多地推销本地的产品呢？

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蒙大退休教授雅克·南特尔表示:

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重要的是制造/生产商、分销商和零售商要联合起来，一起进行产品的促销。

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他列举了魁北克省的猪肉、奶酪、葡萄酒和龙虾在市场上成功的例子，共同努力使魁北克省的这些产品不但在本地畅销，而且也在省外卖得很好。

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（Radio-Canada）

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