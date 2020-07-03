樱桃熟了：BC省樱桃农场急需采摘人手

现在正是樱桃成熟的季节，在不列颠哥伦比亚省的奥肯那根（Okanagan）地区，樱桃种植场不但面临季节工的严重短缺，而且还有降雨太多的问题。
季节工少了一半
根据 Okanagan-Similkameen 地区的估计，由于COVID-19 疫情，与去年同期相比，今年该地区的季节工减少了大约 50％。
34 岁的苏克迪普·布拉尔（Sukhdeep Brar）拥有一个100 英亩的樱桃果园，这是他父母一代留下来的，与其他果园的业主一样，他正在为缺人采摘樱桃发愁。
他说，樱桃熟了没人摘，很快就会变坏，我们现在想法设法吸引当地人来果园工作，我们打出的广告是：
你早上来果园赚钱，下午可以去海滩放松。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
不列颠哥伦比亚省的水果生产商协会 （B.C. Fruit Growers’ Association) 称，奥肯那根（Okanagan）的果园通常每年需要 4,500 名季节工。
许多农场工人来自墨西哥和加勒比海地区，由于疫情，有些人害怕乘飞机，有些人由于各种旅行限制而来不了，从而使季节工大大减少。
魁北克省背包客
除了来自墨西哥和加勒比的季节工外，魁北克省的年轻人也一直是 BC 省果园的主力军。
长期以来，魁北克省的一些学生和年轻人有个传统，就是夏天时到 BC 省的果园做采摘工，一边挣钱，一边旅行。
加拿大广播公司报道说，具有一定经验的采摘工，每周可以赚到 2,000 加元，他们在凌晨破晓之前开始采摘，通常在上午 11 点之前就完成了工作，一天还有大把的时间去附近的沙滩享受夏天。
往年，魁北克省会有大约 1,500 名年轻的 “背包客” 来BC省的果园工作，但今年少了很多，原因是一样的：新冠疫情。
乔纳森·戴西（Jonathan Desy）是一位魁北克省的年轻人，他年年夏季都到 BC 省的果园工作，今年也不例外，他表示，今年很少有朋友愿意与他同行，主要是因为疫情的原因。
雨水太多
BC 省的樱桃采摘者埃洛斯·登雷龙（Eloïse Dendreon）说，今年除了疫情外，雨水也太多，对樱桃不好，这个季节很糟糕。
BC 省奥利弗市的樱桃水果公司 Krazy Cherry Fruit Company 的哈曼·巴尼瓦（Harman Bahniwal）说：
下了雨后，太阳一出来，就会导致樱桃开裂，损害樱桃的质量，今年我们确实挑战很多加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
根据不列颠哥伦比亚省水果生产商协会的统计，奥肯那根（Okanagan）地区的果树产业每年能带来 1.18 亿加元的收入。
（CBC，Radio-Canada）
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