BC省樱桃农场缺人 （PHOTO : RADIO-CANADA / TINA LOVEGREEN）

樱桃熟了：BC省樱桃农场急需采摘人手

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月3日（星期五）16:19
更新 2020年7月3日（星期五）16:21

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现在正是樱桃成熟的季节，在不列颠哥伦比亚省的奥肯那根（Okanagan）地区，樱桃种植场不但面临季节工的严重短缺，而且还有降雨太多的问题。

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季节工少了一半

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根据 Okanagan-Similkameen 地区的估计，由于COVID-19 疫情，与去年同期相比，今年该地区的季节工减少了大约 50％。

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34 岁的苏克迪普·布拉尔（Sukhdeep Brar）拥有一个100 英亩的樱桃果园，这是他父母一代留下来的，与其他果园的业主一样，他正在为缺人采摘樱桃发愁。

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苏克迪普·布拉尔（Sukhdeep Brar）拥有一个100 英亩的樱桃果园 (Tina Lovgreen/CBC)

他说，樱桃熟了没人摘，很快就会变坏，我们现在想法设法吸引当地人来果园工作，我们打出的广告是：

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你早上来果园赚钱，下午可以去海滩放松。

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不列颠哥伦比亚省的水果生产商协会 （B.C. Fruit Growers’ Association) 称，奥肯那根（Okanagan）的果园通常每年需要 4,500 名季节工。

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许多农场工人来自墨西哥和加勒比海地区，由于疫情，有些人害怕乘飞机，有些人由于各种旅行限制而来不了，从而使季节工大大减少。

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魁北克省背包客

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除了来自墨西哥和加勒比的季节工外，魁北克省的年轻人也一直是 BC 省果园的主力军。

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长期以来，魁北克省的一些学生和年轻人有个传统，就是夏天时到 BC 省的果园做采摘工，一边挣钱，一边旅行。

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魁北克省年轻人 Lydia Poliquin 今年已经是第二年到 BC 省做樱桃采摘工 (Tina Lovgreen/CBC)

加拿大广播公司报道说，具有一定经验的采摘工，每周可以赚到 2,000 加元，他们在凌晨破晓之前开始采摘，通常在上午 11 点之前就完成了工作，一天还有大把的时间去附近的沙滩享受夏天。

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往年，魁北克省会有大约 1,500 名年轻的 “背包客” 来BC省的果园工作，但今年少了很多，原因是一样的：新冠疫情。

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乔纳森·戴西（Jonathan Desy）是一位魁北克省的年轻人，他年年夏季都到 BC 省的果园工作，今年也不例外，他表示，今年很少有朋友愿意与他同行，主要是因为疫情的原因。

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雨水太多

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BC 省的樱桃采摘者埃洛斯·登雷龙（Eloïse Dendreon）说，今年除了疫情外，雨水也太多，对樱桃不好，这个季节很糟糕。

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哈曼·巴尼瓦（Harman Bahniwal）/ Tina Lovgreen/CBC

BC 省奥利弗市的樱桃水果公司 Krazy Cherry Fruit Company 的哈曼·巴尼瓦（Harman Bahniwal）说：

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下了雨后，太阳一出来，就会导致樱桃开裂，损害樱桃的质量，今年我们确实挑战很多

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雨水太多影响樱桃质量 (Tina Lovgreen/CBC)

根据不列颠哥伦比亚省水果生产商协会的统计，奥肯那根（Okanagan）地区的果树产业每年能带来 1.18 亿加元的收入。

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（CBC，Radio-Canada）

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