位于英国伦敦的BBC总部 (Photo by Peter Summers/Getty Images)

疫情下收入压力，英国广播公司-BBC裁员450人，1/6的职位将消失

作者 沈二 |
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发表 2020年7月4日（星期六）03:22

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– 裁员主要集中在地方节目，主持人成为目标

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为了进一步削减成本，英国广播公司将裁员450名英国国内地区节目员工。

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削减主要与即将离任的英国广播公司总干事Tony Hall在2015年与保守党政府达成的资金协议有关。新冠病毒大流行严重影响了BBC的收入，同时BBC推迟了对75岁以上老人的许可费征收。这意味着英国广播公司已经面临进一步节省1.25亿英镑成本的压力。

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该计划将对英国广播公司地区性新闻节目产生严重影响。英国广播公司1/6的员工将失去工作，以省出2500万英镑的支出。

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位于英国伦敦的BBC总部(Photo by Peter Summers/Getty Images)

英国广播公司的地方广播电台和电视台将遭受最严重的影响，广播节目主持人的数量将大幅减少。所有的电视台将只播放3个日间节目。任何有两个主持人的节目都将被要求只由1个主持人主持。

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BBC地区电视和数字在线团队也将合并，英国广播公司英国部主任海伦·托马斯表示，目前的媒体组织结构并没有反映出观众的需求。他说：“我们正处于Facebook社交媒体和WhatsApp聊天的时代。我们必须做出调整，以更好地反映人们的生活方式、获取新闻的方式以及想要的内容。”

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