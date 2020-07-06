专家：中小学生网上上课要小心安全隐私问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫苗被证明有效、被大规模投入使用之前，不少加拿大学校准备部分或全部使用网上教学的方式以保护学生和教职员工的健康安全。但专家们告诫说，网上教学虽然有助于解决感染新冠病毒的问题，但却带来网上隐私和安全的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大各个校区委员会在疫情期间都选择了这样或那样的网上教学软件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如不列颠哥伦比亚省教育厅给下属的学区委员会提供Zoom软件，阿尔伯塔省的校区委员会不少选择了微软公司的Teams软件，安大略省教育厅推荐使用谷歌Classroom软件，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电脑和网络安全专家们告诫说，不管采用什么样的软件用于网络教学目的，校区委员会都应该花些时间和精力选择合适的网络安全软件，以过滤掉一些问题网站、了解学生们浏览的网站。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大马尼托巴省温尼伯校区委员会就选用了GoGuardian软件，这个软件可以让学校管理层比较方便的管理学生的网上活动。当学生用学校提供的电脑、平板电脑，或者是用自家的电脑首次登录学校的教学网站时，这一电脑安全软件就会被自动下载。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省蒙特利尔市英语学区委员会原来选用的是Zoom公司的视频会议软件，但后来改用谷歌公司的Classroom和微软公司的Teams软件，因为已经有了使用这些软件的授权。后来Zoom软件被媒体报道出现了一些安全问题， 但那时蒙特利尔学区委员会已经完成了软件的转换。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大教育专家Janette Hughes教授指出，COVID-19病毒肺炎疫情期间学生居家网上上课让学生个人的音频、视频、家里的环境等属于隐私的信息公开化；如果不采取相应的安全措施、这回带来严重的安全隐患。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Denise Paglinawan • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada