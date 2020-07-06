全球电子废物去年达五千四百万吨、回收很少

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根据全球电子垃圾监测报告，2019年全世界共产生了5360万吨电子垃圾，而这其中只有17.4%被回收利用。

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如此低的回收率意味着一年有价值570亿美元的黄金、白银、铜、铂等可回收的有价值材料被扔到垃圾场或者是烧掉。

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世界上三大电子垃圾大户是中国、美国和印度，分别产生了1010万吨、690万吨和320万吨的电子垃圾，占了去年全球电子垃圾总量的38%。

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电子垃圾还是对健康和环境有害的垃圾。

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而COVID-19病毒肺炎在加重2020年的电子垃圾问题。一方面是居家防疫的人们有时间整理家务、淘汰出更多的电子垃圾，另一方很多从事回收电子垃圾工作的员工失去了工作。

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专家们指出，随着经济的发展和收入的提高，发达国家和发展中国家会产生更多的电子垃圾；除非国际社会尽快采取有效行动提高电子垃圾的回收率，否则电子垃圾会成为又一个威胁人类生存环境的严重问题。

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