加拿大百老汇演员科德罗因新冠肺炎并发症去世，享年41岁

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41岁的加拿大演员尼克.科德罗（Nick Cordero）星期天（7月5日）因新冠肺炎引起严重并发症去世，身后留下妻子和去年6月份刚刚出生的儿子。他在医院度过95天。

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科德罗1978年9月出生在安大略省汉密尔顿市，后进入多伦多市瑞尔森大学学习表演。他的主要舞台在百老汇，但也参演电视剧和电影。他在百老汇音乐剧中以饰演硬汉角色著称。其中《子弹横飞百老汇》为他赢得托尼奖音乐剧最佳男主角提名，并让他和后来的妻子阿曼达.克鲁兹（Amanda Kloots）相识。两人在2017年9月结婚。

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科德罗在纽约市的一个文化节上和同伴一起表演《子弹横飞百老汇》片段：

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科德罗在3月份感染新冠病毒，3月底病重入院, 出现短暂性脑缺血，血栓和败血症等并发症。4月18日，他被截去右腿。到5月时，肺部已受到严重损害。

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7月5日，他的妻子在社交媒体上告知丈夫去世的消息：“上帝在天堂又有了一个天使……。”

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(RCI with CBC News, CP )

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