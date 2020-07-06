加拿大老牌政客 Bob Rae 被任命为加拿大驻联合国大使

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）任命鲍勃·雷（Bob Rae）为加拿大新任驻联合国大使。

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特鲁多于星期一（7月6日）早上宣布了这一任命。

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资历丰厚

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今年 71 岁的鲍勃·雷是加拿大的一位德高望重的老牌政客，他最早是律师，之后代进入政界，曾经多次当选联邦议员和省议员。

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1990-1995 年期间，鲍勃·雷担任安大略省的省长，2011-2013 年间，他曾担任加拿大自由党的临时党领袖，直到特鲁多担任自由党党领为止。

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2017年，特鲁多任命鲍勃·雷为加拿大缅甸问题特使，之后他担任过加拿大的人道主义和移民问题特使，

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父亲曾任加拿大驻联合国大使

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在特鲁多宣布了上述任命后， 鲍勃·雷接受了加拿大广播公司法语部 Radio-Canada 的采访，他说，对特鲁多任命他担任这一职位感到 “非常非常地荣幸”。

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他接着说，他的父亲索尔·雷（Saul Rae）是位职业外交官，曾经在 1972 年至 1976 年期间担任加拿大驻联合国大使。

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他表示，这似乎在我的 DNA 中。

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加拿大两次 “败选”

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鲍勃·雷（Bob Rae）接替的是马克-安德烈·布兰查德（Marc-Andre Blanchard）的职位，在布兰查德任职期间，加拿大争取联合国安全理事会席位的努力未能取得成功。

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今年 6 月 17 日，联合国投票推选出安理会的两个新的非常任理事国，结果加拿大在第一轮投票中就被自己的两大竞争对手击败。

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这次投票挪威获得了 130 票，爱尔兰获得 128 票，当选为安理会非常任理事国，加拿大获得的票数为108 票。

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2018年9月24日：加拿大总理特鲁多在联合国的曼德拉和平峰会（ Nelson Mandela Peace Summit ）上发表讲话. (Adrian Wyld/The Canadian Press)

最近 10 年来，加拿大一直在为重获联合国安理会的席位进行大量努力，而且耗费了大量资金，这已经是加拿大的第二次败选。

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加拿大总理特鲁多也因此遭到反对党的抨击。

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加拿大曾 6 次担任非常任理事国

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根据联合国网站的信息，加拿大至今担任过 6 届安理会的非常任理事国，为1948-1949年，1958-1959年，1967-1968年，1977-1978年，1989-1990年，1999 –2000年。

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联合国安全理事会有 15 个席位，包括 5 个常任理事国 （ 美国、中国、俄罗斯、英国和法国）和 10 个非常任理事国。

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按照联合国的规定，10 个非常任理事国的席位按地区分配，任期两年，由联合国大会选举产生，每年更换其中的 5 个，不能连选连任。

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（CP，CBC，RCI）

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