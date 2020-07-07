加拿大政府与原住民签署协议，将拨款资助原住民儿童保育系统

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府星期二（7月7日）和加拿大第一民族大会就资助原住民儿童保育系统事宜签署协议。根据加拿大议会去年通过的C-92法案，原住民将建立自己的儿童福利与保育系统，逐步减少目前分散在各省收容、寄养中心的原住民儿童数量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这样做的目的是尽量让需要照顾的原住民少年儿童留在自己的家乡和社区。目前加拿大全国有大约四万原住民孩子由各省政府管理下的儿童保育机构照顾。这个数量甚至超过原住民寄宿学校时代。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

双方今天签署的协议只是一个谈判框架，不涉及具体款项。根据第一民族大会的估计，建立一个原住民自己的儿童保育福利系大约需要35亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

代表联邦政府在协议上签字的是原住民服务部长马克.米勒（Marc Miller）。他表示，在拨款数额和拨款方式等方面还需要进行“复杂的谈判”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

儿童福利与保护属于省政府的管辖范围。并不是所有省份都愿意把这部分权限让渡出去。魁北克省政府认为联邦C-92法案侵犯了省级政府权限，已经请求本省上诉法院裁决该法案是否违反加拿大宪法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, Olivia Stefanovich, John Paul Tasker )

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada